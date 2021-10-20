20.10.2021
00:36
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Общество

Сегодня день рождения первого зампреда правительства, первого замминистра, гендиректора, артиста и мелодиста

Сегодня, 20 октября исполнилось 50 лет Дмитрию Дмитриевичу САДОВНИКОВУ, первому заместителю председателя правительства Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 39 лет Сергею Николаевичу ВЛАДИМИРОВУ, первому заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 62 года Владимиру Николаевичу СТЕПАНОВУ, генеральному директору Медиа-группы «Ситим».

20 октября исполнилось 44 года Николаю Афанасьевичу ПОПОВУ, солисту Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.

В этот же день исполнилось 75 лет Владимиру Васильевичу ВАСИЛЬЕВУ, хормейстеру, баянисту, автору многих песен на военно-патриотическую тему, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Елена Петровна ГЕРАСИМОВА, ветеран библиотечного дела, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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