04.01.2023
10:11
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Общество

Сегодня день рождения оперного певца и журналиста

Сегодня, 4 января исполнилось 47 лет Егору Петровичу КОЛОДЕЗНИКОВУ, оперному певцу.

В этот же день исполнилось 45 лет Алексею ДЬЯКОНОВУ, известному журналисту.

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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