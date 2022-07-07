07.07.2022
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Общество

Сегодня день рождения депутата, руководителя и педагога

Сегодня, 7 июля исполнилось 37 лет Владимиру Владимировичу АММОСОВУ, депутату Якутской городской Думы, председателю постоянной комиссии по градостроительству и архитекторе ЯГД, директору Службы эксплуатации городского хозяйства Якутска.

В этот же день исполнилось 64 года Гаврилу Егоровичу СЛОБОДЧИКОВУ, директору ГКУ РС (Я) «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)».  

Сегодня отмечает свой день рождения Валентина Ивановна КОЛОДЕЗНИКОВА, отличник народного просвещения РСФСР, методист ВШМ им. В.А. Босикова.  

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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