Сегодня день рождения депутата, руководителя и педагога

Сегодня, 7 июля исполнилось 37 лет Владимиру Владимировичу АММОСОВУ, депутату Якутской городской Думы, председателю постоянной комиссии по градостроительству и архитекторе ЯГД, директору Службы эксплуатации городского хозяйства Якутска.

В этот же день исполнилось 64 года Гаврилу Егоровичу СЛОБОДЧИКОВУ, директору ГКУ РС (Я) «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)».

Сегодня отмечает свой день рождения Валентина Ивановна КОЛОДЕЗНИКОВА, отличник народного просвещения РСФСР, методист ВШМ им. В.А. Босикова.