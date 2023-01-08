08.01.2023
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Политика
Сегодня день рождения депутата и политика
Сегодня, 8 января исполнилось 48 лет Аркадию Анатольевичу СЕМЕНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), директору природного парка «Ленские столбы».
В этот же день исполнилось 46 лет Виталию Валерьевичу ОБЕДИНУ, политобозревателю, блогеру и политику, лидеру регионального отделения всероссийской политической партии «Партия дела».
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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