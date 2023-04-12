12.04.2023
19:49
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Якутия

Самые востребованные и высокооплачиваемые профессии в Якутии

Первый зампред Госкомзанятости Якутии Анастасия Позднякова раскрыла самые востребованные и самые высокооплачиваемые профессии, передает ЦУР республики. 

В Якутии больше всего нуждаются в труде инженеров, мастеров, инженеров-технологов, медицинских сестер, врачей, фельдшеров, воспитателей, учителей, бухгалтеров. По этим профессиям размещено больше всего вакансий. 

Больше всего готовы платить главным инженерам (есть вакансии с зарплатой до 476 тыс. руб), инженерам (450 тыс. руб), начальникам управления в сфере промышленности (365 тыс. руб), механикам (350 тыс. руб), мастерам (346 тыс. руб), начальнику базы в сфере промышленности (больше 300 тыс. руб), электромеханикам, маркшейдерам, главным технологам (около 290-300 тыс. рублей). Замыкают список геологи, чье довольствие достигает 240 тысяч рублей. 

Анастасия Позднякова добавила, что уровень безработицы составляет рекордно низкие 5,8%. 

ЦУР Якутии проводит прямые эфиры с должностными лицами по актуальным вопросам жителей республики.


Фото: ЯСИА
Источник: ЦУР Якутии

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