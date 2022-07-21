Российский Красный Крест поможет пострадавшим от паводка в Якутии



Российский Красный Крест (РКК) – старейшая гуманитарная организация страны – включился в процесс оказания помощи пострадавшим от паводка в Верхоянском районе Республики Саха (Якутия). Региональное отделение РКК подготовило 450 индивидуальных наборов гуманитарной помощи для жителей затопленных домов и в ближайшее время начнет их выдачу.

Из-за сильных дождей в верховьях реки Дулагалах Верхоянского района Якутии резко поднялся уровень воды, в регионе введен режим ЧС. Подтопленными оказались населенные пункты Суордах и Томтор, где проживают около 600 человек, в том числе свыше 160 детей.

Главным координатором по сбору гуманитарной помощи для пострадавших в регионе стало Якутское региональное отделение Российского Красного Креста. Пострадавшие получат наборы гумпомощи – гигиенические (мыло, шампуни, зубная паста), продуктовые и с товарами первой необходимости (одеяла, подушки). Индивидуальные наборы для пострадавших от паводка в Якутии Российский Красный Крест сформировал при поддержке компании АО «РНГ».

«Мы внимательно следим за ситуацией в Верхоянском районе и находимся в тесном контакте с региональными органами исполнительной власти (КЧС). Отделению РКК в Якутске удалось сформировать 450 индивидуальных наборов, в которых есть все необходимые на первое время товары», – рассказал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

На базе Якутского регионального отделения РКК открыты пункты для сбора помощи, а также специальный счет для пожертвований пострадавшим от паводка.

«Якутское региональное отделение РКК присоединилось к организации гуманитарной помощи пострадавшим от ЧС в Верхоянском районе. Мы содействуем в предоставлении и наборе добровольцев, которые уже начали принимать участие в приемке и сортировке гуманитарной помощи от населения», – сообщила председатель Якутского регионального отделения РКК Алена Кычкина.

Ущерб был нанесен не только имуществу жителей региона, но также социальным объектам, сельхозугодиям. В селе Суордах подтопленными остаются три социально значимых объекта (школа, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт), 88 приусадебных участков, в том числе 85 жилых домов, в которых проживают 317 человек.

В населенном пункте Томтор в воде остаются школа, ФАП и 95 приусадебных участков, 50 жилых домов, где проживают 265 человек, среди них 85 детей. Опасность также возникла в селе Бетенкес на берегу реки Адыча.

Под угрозой затопления из-за повышения уровня воды на реке Сартан, Яна, Адыча находится еще ряд сел. Отделения Российского Красного Креста по мере необходимости будут оказывать помощь пострадавшим жителям региона.

