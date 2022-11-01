Ремонт дорог в Якутске идет по графику

В Якутске полностью завершили работы по устройству и восстановлению дорожного покрытия на ремонтируемых улицах. Таким образом, на 1 ноября показатель по индикатору ремонта, строительства, капитального ремонта и строительства верхнего слоя дорог достиг 100%. Протяженность укладки слоев дорожной одежды составила 34,6 километров, площадь укладки верхних слоев дорожной одежды – порядка 265,9 тысяч квадратных метров.

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На 27 объектах завершены основные работы по укладке асфальтобетонного покрытия общей протяженностью 29,3 км, построена подъездная дорога переходного типа к кварталу для многодетных семей в селе Хатассы протяженностью более 5,3 км.

Согласно срокам муниципальных контрактов, в ноябре будут завершены работы по благоустройству на объектах капитального ремонта улицы вдоль озера Щорса, ул. Ильменская, ул. Птицевод, пер. Глухой. На данных улицах проводятся работы по следующим видам: устройство водоотводных лотков, насосных станций, пешеходных ограждений, линий наружного освещения, комбинированного песко-нефтеуловителя, а также установка дорожных знаков.

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В октябре работы по благоустройству завершены на улицах Тимирязева, Маяковского, Якова Потапова, Труда, Нагорная и Очиченко.

Отметим, дорожные работы в городе Якутске ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Город Якутск принимает участие в нацпроекте «БКД» с 2019 года. За пять лет до 2024 года в городской агломерации будет построено и приведено в нормативное состояние 85 % дорог.