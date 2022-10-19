Профсоюзы Якутии предлагают произвести повышение зарплаты «целевиков» с начала года

Профсоюзы Якутии поддерживают работу правительства республики, в сложных условиях принимающего серьезные меры по реализации «майских» указов Президента РФ и Указа главы РС(Я) «О Концепции совершенствования системы оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы РС(Я) на 2019-2024 годы».

«Принятое на днях решение правительства республики о втором этапе повышения фонда оплаты труда отдельных категорий с 1 сентября 2022 года позволит достичь соответствующих уровней заработной платы по «целевым» категориям», — отмечают в Федерации профсоюзов республики.

В профсоюзах считают, что принятые решения по первому и второму этапам повышения заработной платы прошли очень долгий процесс согласования, принятия нормативных актов. Как выявил мониторинг, проведенный Федерацией, на 14 октября 2022 года большинство работников только начинают получать перерасчеты по первому этапу повышения. А повышения по второму этапу, скорее, будут произведены к концу года.

В связи с этим, председатель Федерации профсоюзов Николай Дегтярев обратился к председателю правительства республики Андрею Тарасенко с предложением о принятии решения об ежегодном повышении оплаты труда «целевых» категорий работников бюджетной сферы с 1 января с учетом прогнозной среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц на следующий год и принимать решения при расхождениях по фактическим показателям во втором квартале следующего года.

В имеющемся положении дел процесс принятия решений зависит от предоставления статистических данных по средней трудовой доходности, которая может быть предоставлена в апреле месяце, и исходя из этого начинается работа по расчету и согласованию параметров расходов. Так, в этом году после долгих месяцев согласований пришли к тому, что учитываем не фактический показатель, а прогнозные показатели СТД. «Работников интересует не процесс принятия решений, а конечный итог – начисление им повышенного уровня заработной платы, а вопрос затягивания перерасчетов вызывает недопонимание и недовольства среди трудящихся», — отмечено в письме председателя Федерации профсоюзов республики.

По повышению оплаты труда остальным категориям работников бюджетной сферы, в связи с ежегодным повышением МРОТ с 1 января, профсоюзный лидер в обращении к председателю правительства предложил предусмотреть повышение ежегодно с 1 января на прогнозный уровень ИПЦ с учетом дифференциации оплат труда. «При соотношении фактического уровня ИПЦ от прогнозного, рассмотреть вопрос дополнительного повышения оплаты труда «прочих» категорий работников бюджетной сферы с 1 июля ежегодно», — предложил председатель Федерации профсоюзов республики.