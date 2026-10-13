Цена ошибки: Известный журналист выиграл суд против крематория

Журналист отсудил у крематория Якутска 98 тысяч рублей за свое фото на ячейке для праха

В Якутске завершились судебные разбирательства по делу о фотографии якутского журналиста Дьулустаана Сергеева, которую крематорий Якутска разместил в качестве примера на ячейке для праха.

Напомним, журналист подал иск о защите права на изображение и взыскании с крематория компенсации морального вреда.

«Эхо столицы» присутствовало на одном из судебных заседаний. Директор крематория Константин Старцев заявил, что снимок сгенерировал нанятый сотрудник, проживающий за пределами республики, при помощи искусственного интеллекта. Однако договор оказания услуг предоставить не смог.

Старцев обвинил журналистов в сговоре, а конкретно «Эхо столицы» — в распространении материалов, что, по его словам, и стало причиной конфликта. Судья эти аргументы отклонила, указав, что они не имеют отношения к предмету спора.

В итоге суд признал использование фотографии незаконным и взыскал с оператора крематория — ООО «Быдан Эргиир» — в пользу Дьулустаана Сергеева 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 48 тысяч рублей судебных расходов.

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