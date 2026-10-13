Туристический налог, поддержку бизнеса и развитие транспорта обсудили в Якутской городской Думе

13 октября постоянная комиссия Якутской городской Думы по предпринимательству, промышленности, торговле и транспорту рассмотрела вопросы туристического налога, поддержки предпринимательства и исполнения транспортной программы.

Первым вопросом рассмотрели предложение о введении налоговой льготы по туристическому налогу. Предложения ООО «СахаТур» и Ассоциации гостеприимства РС(Я) об освобождении от туристического налога работников, приезжающих в Якутск на вахту, рассмотрели на межведомственной комиссии 12 августа. Введение льготы с 2027 по 2029 год не поддержали. Среди аргументов — использование городской инфраструктуры наравне с другими жителями и риск создания неравных условий для бизнеса.

Вторым вопросом депутаты рассмотрели исполнение муниципальной программы «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город Якутск» за 9 месяцев 2026 года и о планах на IV квартал 2026 года.

За девять месяцев текущего года на программу направили 4,285 млн рублей из предусмотренных 8,8 млн рублей. Финансирование сократили на 3,73 млн рублей в ходе оптимизации расходов.

Часть мероприятий и выплат перенесли на IV квартал. В частности, предстоит перечислить субсидии на развитие туризма на сумму 3,505 млн рублей и исполнить расходы в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии».

Третий вопрос касался исполнения транспортной программы. На 1 октября кассовое исполнение муниципальной программы «Развитие транспортной системы» составило 2,06 млрд рублей из 2,733 млрд рублей. В том числе полностью выполнены мероприятия по приведению дорог в нормативное состояние в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — освоено 616,9 млн рублей. На строительство улично-дорожной сети в квартале Воинская часть микрорайона Звёздный направили 308,17 млн рублей, исполнение составило 91,92%.

На компенсацию бесплатных и льготных перевозок из предусмотренных 83,69 млн рублей освоено 52,44 млн рублей. Из них 27,74 млн рублей направили на бесплатный проезд учащихся 1–4 классов, 11,37 млн рублей — на проезд школьников 5–11 классов из малоимущих семей, 5,6 млн рублей — на перевозку детей из семей мобилизованных граждан.

На регулярные пригородные перевозки направили 119,37 млн рублей из запланированных 143 млн рублей. Завершение работ и расчетов по муниципальным контрактам предусмотрено в IV квартале.

Четвертым вопросом стала подготовка бюджета Якутска по муниципальным программам на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

По итогам заседания депутаты приняли представленную информацию к сведению.