Поддержка аграриев, благоустройство и развитие ТОС: что сделано в Якутске за девять месяцев

Постоянные комиссии Якутской городской Думы продолжают рассматривать исполнение муниципальных программ за девять месяцев 2026 года. На заседании комиссии по развитию территорий и агропромышленного комплекса депутаты обсудили результаты поддержки сельхозпроизводителей, содержание городских и пригородных территорий, а также развитие территориального общественного самоуправления.

Заседание провел председатель комиссии Иван Салатюк. В работе приняли участие члены комиссии Алексей Осипов и Наталья Луковцева, заместитель главы города по вопросам ЖКХ Андрей Лебедев, заместитель главы города по вопросам сельского хозяйства Евгений Пермяков и представители структур Окружной администрации Якутска.

По муниципальной программе «Развитие агропояса городского округа «город Якутск» меры поддержки охватили основные направления сельского хозяйства: скотоводство, свиноводство, табунное коневодство, картофелеводство, овощеводство и кормопроизводство. Сельхозпроизводителям возмещали затраты на приобретение техники и семян, строительство изгородей и оснащение животноводческих комплексов. Поддержку получили и агропрофилированные школы. Объем закупок сырого молока превысил показатель прошлого года, сохранность маточного поголовья составила 100%.

Вместе с тем в отрасли сохраняются трудности. Подтопление части сенокосных угодий и посевных площадей потребует дополнительных затрат на корма. Для привлечения необходимого финансирования ведется совместная работа с Министерством сельского хозяйства республики. До конца года планируется завершить конкурсные отборы получателей субсидий, освоить предусмотренные средства, подготовить проектно-сметную документацию на строительство овощехранилища и продолжить контроль за строительством четырех весенне-зимних теплиц.

В рамках программ по обеспечению деятельности городских округов и пригородных территорий проводились озеленение, санитарная очистка и содержание общественных пространств. Высажены цветы и деревья, завезена плодородная земля, обустроены скверы и площади. Выполнялись уборка несанкционированных свалок, вывоз снега, откачка талых и ливневых вод, покос травы. Продолжались отсыпка и грейдирование внутриквартальных дорог, ямочный ремонт, восстановление плиточного покрытия тротуаров и установка детских и спортивных площадок.

На пригородных территориях также проводились работы по содержанию мест захоронений, обслуживанию уличного освещения и текущему ремонту дорог. Ремонт аварийного и частично благоустроенного жилищного фонда осуществлялся через субсидии управляющим компаниям. Кроме того, погашена кредиторская задолженность за 2025 год. Часть мероприятий и расчетов по заключенным контрактам запланирована на четвертый квартал.

Отдельно депутаты обсудили развитие территориального общественного самоуправления. На реализацию соответствующей муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 10,45 млн рублей. В конкурсном отборе на грантовую поддержку участвовали пять ТОС, общая сумма предоставленных грантов составила 7 млн рублей. Средства направлены на проекты по благоустройству дорог, организации летнего водоснабжения и улучшению инфраструктуры.

Также отмечены результаты Якутска в республиканском конкурсе «Лучшая практика ТОС»: Окружная администрация заняла первое место в номинации «Лучшая администрация по работе с ТОС», а ТОС «Героев ВОВ» стал победителем в номинации «Лучший проект ТОС». В 2027 году Якутск примет IV Республиканский форум территориального общественного самоуправления.

По итогам заседания комиссия приняла представленную информацию к сведению. Исполнение муниципальных программ продолжается, часть запланированных мероприятий предстоит завершить до конца года.