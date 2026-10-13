Эксклюзив: Топовый видеограф дебютирует в кино с масштабным детективом

ЭКСКЛЮЗИВ. Один из топовых видеографов Якутии Петро Оконешников снял свой дебютный фильм

Буквально на днях завершился съемочный период художественного фильма в детективном жанре «Сүппүт суол» («Затерянная дорога»), режиссёром — постановщиком выступил Петро Оконешников, примечательно, что он является владельцем видеостудии полного цикла «Медиалаб», известным видеографом, включённым в топ — список России, и снявшим несколько документальных фильмов и участником многих фестивалей и конкурсов, только сейчас он решился снять свою полнометражную киноленту.

О подробностях работы над своим фильмом рассказал сам Петро:

— Да, я долго решался попробовать свои силы снять фильм, долго думал над сюжетом, о какой теме мне будет интересно рассказать своему зрителю, что их волнует. И вот, при поддержке своих друзей и семьи все — таки решился!

Я стал не только режиссёром, но и продюсером и сценаристом, сюжет основан на реальной истории пропавшего 30 лет назад молодого человека, которого до сих пор ищет его мама и к его поиску в нынешнее время присоединяется молодая следователь полиции. История о том, что всем людям важна поддержка своих родных, что никогда не надо забывать родителей, обязательно им надо уделять свое время. Ведь сейчас в современном мире мы все куда — то спешим, стараемся достигать все больше результатов, забывая порой о своих близких, и что они тоже нуждаются в нашем внимании и заботе.

Хотя у меня и большой опыт работы в съемках мероприятий, документальных фильмов, как оказалось, снимать полный метр немного сложновато в плане художественной и технической работы, работы над актёрами и так далее.

Без такой профессиональной команды под руководством второго режиссёра, опытных кинодеятелей Никиты Давыдова, оператора Серафима Федорова, гримера и костюмера Виты Давыдовой, звукорежиссера Василия Назарова, художника Данияра Тезекбаева, исполнительного продюсера Михаила Матвеева и других, кстати, потом кто связан с кино удивляются, как мне удалось создать такую профессиональную команду, состоящих из легенд якутского кинематографа, а те в свою очередь поверили мне, человеку без практического опыта в большом кино, из — за отличной темы фильма.

Что касается актёров, у нас прошёл большой кастинг, куда к моему удивлению, приходили даже профессиональные актёры. Исполнительницу главной роли мы искали долго, но потом я наткнулся на страницу в социальной сети молодой певицы Айааны Трофимовой, мы её позвали на кастинг, утвердили и блестяще справилась на съемках, хотя и тоже является дебютанткой. Например, она согласилась исполнить все трюки сама, но к сожалению, во время репетиции подвернула ногу, но не остановила съёмки, мы хотели кое — какие моменты изменить в сценарии, но она отказалась и все отыграла сама без дублера.

Так же у нас снялись мастодонты якутской сцены — Зоя Багынанова, Федот Львов, и много медийных личностей, о которых мы пока не будем раскрывать.

Про основную локацию съёмок и место, в котором произошли события, тоже не хочу подробно рассказывать по этническим соображениям, потому что реальная история до сих пор жива, поэтому мы не стали показывать название села, а придумали сами. Кстати, мне это название пришло во сне, ребята же поддержали.

Кто поддерживал? Как я уже сказал, съемочная команда собралась очень профессиональной, поэтому и работать с ними было одно удовольствие, до сих пор не верю, что я наконец — то снял свой фильм, исполнил свою давнюю мечту! Очень помогли магазин «Зарина» в лице директора Лидии Кондратьевой, выдав одежду для нашей главной героини, а так же Государственная национальная кинокомпания «Сахафильм», Якутский хлебокомбинат, банкетный зал «Кристалл Холл» и жители, администрация села, в котором мы снимали. Очень помогли ребята с моей студии «Медиалаб», которые работали над бэкстейджем — съёмками о съёмках фильма.

Так как я дебютант, мало кто во мне верил, поэтому я не нашёл ни одного финансового спонсора, поэтому вложил свои личные финансовые средства. Теперь же предстоит большая работа по постпродакшену — монтаж, звук, техническая работа.

Детектив снимать было очень увлекательно, меня очень подбодрили слова руководителя «Сахафильма» Алексея Егорова, который сказал, что такой жанр у нас очень редкий, одновременно очень сложный, держать зрителя в течение всей продолжительности фильма в напряжении.

Планируем выйти в широкий прокат уже в следующем году, принять участие на фестивалях и показать в Онлайн — сервисах. Ждите новостей!