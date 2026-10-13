ДТП с погибшим спортсменом – решение Верховного Суда Якутии

Верховный Суд Республики Саха (Якутия) рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Хангаласского района, осужденного за совершение преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает объединенная пресс-служба судов Якутии.

Напомним, что в этом ДТП погиб погиб 19-летний Данил Мансуров — перспективный молодой спортсмен, игрок сборной Хангаласского улуса по футзалу и серебряный призер Международных спортивных игр «Дети Азии».

Ночью 7 июня 2026 года 27-летний житель Хангаласского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортными средствами, управлял мотоциклом «Regulmoto Athlet» без государственных регистрационных знаков. В нарушение требований пунктов 2.1.1 и 2.7 ПДД РФ он следовал по ул. Советская в п. Мохсоголлох в направлении ул. Заводская. Встретив ранее знакомого потерпевшего, осуждённый усадил его позади себя и продолжил движение.

Проявив преступную небрежность, водитель не предвидел наступления общественно опасных последствий в виде смерти человека, хотя должен был и мог их предвидеть. Двигаясь со скоростью, не обеспечивавшей постоянного контроля за транспортным средством, без учёта дорожных и погодных условий, на нерегулируемом перекрёстке возле здания № 18 по ул. Заводская он допустил опрокидывание мотоцикла. Пассажир, слетев с сиденья, ударился головой о металлическое барьерное ограждение.

В результате дорожно-транспортного происшествия, возникшего по вине осуждённого, пассажиру причинены телесные повреждения, от которых он скончался в автомобиле скорой помощи.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Он пояснил, что приобрёл мотоцикл в 2024 году, на учёт его не поставил и права управления не имел. В день трагедии он выпил пиво, а затем, возвращаясь домой, встретил потерпевшего и решил его прокатить. С его слов, у здания автовокзала мотоцикл повело, произошло опрокидывание, и они влетели в отбойник. Сразу после ДТП он попросил водителя подъехавшей машины вызвать скорую помощь.

Хангаласский районный суд Республики Саха (Якутия) признал осужденного виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев. Также с осужденного взыскана компенсация морального вреда, причиненного преступлением в размере 1 500 000 руб.

Адвокат осужденного подал апелляционную жалобу.

Суд апелляционной инстанции по уголовным делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия) в коллегиальном составе, изучив материалы дела и заслушав доводы сторон, оставил приговор суда без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Суд отметил, что приговор является законным и обоснованным, а назначенное наказание — справедливым.

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