Рейды нагрянут без предупреждения: Никуда не скрыться

Совместные рейды с судебными приставами повышают платежную дисциплину

ООО «Коммунтеплосбыт» и Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) продолжают совместную работу по взысканию задолженности за коммунальные услуги и повышению платежной дисциплины потребителей.

По итогам третьего квартала 2026 года в рамках соглашения о взаимодействии осуществлено 67 совместных выездов по исполнительным производствам в пользу ГУП «ЖКХ РС(Я)». Наложено 25 арестов на имущество должников и вынесено больше 400 постановлений об ограничении выезда должников за пределы страны.

Сегодня на исполнении в службе судебных приставов находится 9 372 исполнительных производства о взыскании задолженности за коммунальные услуги. Благодаря совместным мероприятиям число исполнительных производств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 2,6 тысяч.

Важно учитывать, что наличие вступившего в законную силу судебного акта о взыскании задолженности влияет на получение мер социальной поддержки. В соответствии с ЖК РФ при наличии такого акта потребителю не предоставляются адресные субсидии, единовременные выплаты и компенсации, положенные льготным категориям граждан. В отношении должников применяются стандартные меры принудительного взыскания: наложение ареста на денежные средства и ценности, удержание средств из доходов, арест имущества и ограничение выезда за пределы страны.

Кроме того, поставщики услуг имеют право ограничить горячее водоснабжение и водоотведение. Так, по состоянию на 7 октября проведены мероприятия по вручению уведомлений об ограничении горячего водоснабжения в отношении 157 потребителей из Амгинского, Горного, Хангаласского районов и г. Якутска, с 11 из них заключены договоры реструктуризации долга.

По ограничению водоотведения вручены уведомления 735 потребителям. В ходе проведенных мероприятий часть задолженности погашена, ведется претензионно-исковая работа, а также заключены договоры реструктуризации долга с абонентами из Аллаиховского, Абыйского, Булунского, Верхнеколымского, Нижнеколымского, Томпонского и Хангаласского районов.

В настоящее время реализуются мероприятия по ограничению теплоснабжения 433 потребителям из 25 районов, проживающим в частном секторе и имеющим задолженность по оплате за потребленные ресурсы более двух периодов.

«Ограничение теплоснабжения является действенной, но крайней мерой воздействия на должника и применяется, когда все иные меры исчерпаны: претензионные, подача в судебные органы, а далее – предъявление исполнительных листов в службу судебных приставов. В его адрес заблаговременно направляется уведомление о введении ограничения. Если по истечении указанного периода потребитель не погашает долг, то поставщик услуг в соответствии с законодательством вправе ввести ограничение до урегулирования задолженности. По вопросам реструктуризации и уточнения задолженности потребители могут обратиться в районные участки «Коммунтеплосбыта», — пояснил заместитель директора общества Николай Саввинов.

ГУП «ЖКХ РС(Я)» призывает потребителей своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставленные коммунальные услуги во избежание применения мер принудительного взыскания. При возникновении временных финансовых трудностей предприятие предоставляет возможность рассрочки платежа: для этого достаточно заключить договор реструктуризации задолженности.