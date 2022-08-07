Профориентация. Перезагрузка: зачем нужна новая система профориентации

6 августа 2022 года в Якутии дан старт масштабному образовательному форуму – Профориентация. Перезагрузка. Обновление инструментария и создание единых методических рекомендаций с учетом социально-экономических и территориальных особенностей региона, формирование комьюнити, состоящее из вовлеченных специалистов в вопросах профориентации, обмен опытом и нетворкинг – основные задачи форума.

В течение трех дней на живописной территории Транспортного техникума в п. Нижний Бестях свыше 80 участников: российские и региональные эксперты по современному образованию, представители общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных организаций, высших учебных заведений, управлений образования, предприятий, институтов развития в сфере образования и все, кто заинтересован в профориентации будут обсуждать о том, как правильно и системно организованная профориентация могла бы помочь подрастающему поколению с выбором профессии в новых условиях.

Форум проводится региональным Центром опережающей профессиональной подготовки при поддержке гранта Главы Республики Саха (Якутия) на развитие гражданского общества в Республике Саха (Якутия) в 2022 году.

Открывая работу пленарного заседания «Взгляд на вопросы профориентации в системном варианте развития», министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Ирина Павловна Любимова отметила, что во всех уровнях образования профориентационная работа проводилась всегда, и сегодня главный вопрос в том, какие новые форматы и инструменты можно применить — именно поэтому профориентация должна «перезагрузиться» с учетом современных требований, — подчеркнула министр.

Директор Центра опережающей профессиональной подготовки Якутии Владислав Гаврильевич Хабаров поздравил всех присутствующих с открытием первого Дальневосточного профориентационного форума и отметил, что, присутствуя здесь, каждый стал участником исторического события:

— Проект «Профориентация. Перезагрузка» был начат в 2020 году в формате нетворкинга для тех, кто интересуется профориентацией. Сообщество ставит перед собой амбициозные и масштабные цели по развитию культуры осознанного построения карьеры в регионе. В этих целях мы стремимся создать сообщество профессионалов и развивающее пространство для наших коллег. Сегодня профессиональное сообщество «Профориентация. Перезагрузка» объединяет более 200 человек.

Также директор центра подчеркнул, что вопросы профориентации касаются не только образовательных организаций, а каждого: родителей, предприятий и других уполномоченных организаций:

«Вопросы профориентации касаются каждого. Мы себя позиционируем как единое окно образовательных услуг, делаем ставку на современные методы. У нас создана своя дирекция, сообщество людей, которые занимаются профориентацией в школах.

Мы считаем, что профориентацию надо проводить не с 9 и 11 класса, а с младших классов. Возможно, даже ещё меньше. Чтобы ребёнок попробовал профессию своими руками», — отметил Хабаров.

Форум направлен на трансформацию профориентационной системы не только Республики Саха (Якутия), но и всего Дальневосточного региона через консолидацию и интеграцию положительного опыта, а также развитие нетворкинг-сообщества. Про региональные практики профориентационной работы рассказали приглашенные гости: Галямова Кира Валерьевна, директор Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан, Коршунова Юлия Владимировна, заместитель начальника отдела профориентационный работы Хабаровского краевого института развития образования, Белькова Мария Родионовна, методист Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Бурятия

По исследованиям hh.ru каждый третий выпускник высшего или среднего учебного заведения уходит из профессии в первые 3 года работы из-за поспешного выбора карьеры, который школьники делают ещё перед выпуском из школы. Приглашенный эксперт форума Тимур Равилевич Жаббаров разработал образовательную программу «ЛюбиДелай» по работе с подростками, которая развивает у них навыки принятия решений и самоопределения в профессии. Школьники, благодаря методике, учатся делать выбор, не боясь совершать ошибки и понимая, как их не допускать. Про самоопределение в условиях неопределенности выступил хэдлайнер форума Тимур Жаббаров.

По итогам трехдневного интенсива участники получат реальные инструменты практической работы, новые технологии и методики для дальнейшей работы.