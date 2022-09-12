12.09.2022
17:20
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Общество

Путин наградил лидера якутского ОНФ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О поощрении

За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий

объявить благодарность президента Российской Федерации

ЛЮТОМУ Валерию Алексеевичу – руководителю регионального исполкома Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Республике Саха (Якутия).


Президент Российской Федерации В.Путин

9 сентября 2022 года
№ 281-рп

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)

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