Подведены итоги конкурса «Новогодние истории моей семьи»

Удивительное явление – фотография! Есть очень верное определение известного фотографа Салли Манн: «Фотографии открывают двери в прошлое, но также позволяют заглянуть и в будущее».

Сегодня подводим итоги музейного конкурса фотографий «Новогодние истории моей семьи». Музей истории города Якутска попросил горожан заглянуть в семейные фотоальбомы, найти старые снимки новогодних праздников, написать аннотацию и отправить на публикацию. Информационную поддержку музейному конкурсу оказал SAKHALIFE.RU, за что выражаем популярному изданию большую благодарность.

Мы получили немного фотографий, но абсолютно все очень интересные, уникальные, авторы удивили прекрасными художественными описаниями снимков. Такой экскурс в прошлое нельзя назвать конкурсом. Здесь не может быть победителей! Победители все – кто хранит старые семейные фотографии, помнит истории своей семьи. Благодарим всех, кто участвовал! Ценим представителей старшего поколения горожан, кто всем сердцем болеют и помогают музею сохранить историю Якутска. И особенно радуют юные участники, активно занимающиеся краеведением, интересующиеся историей. Это проект помог музею найти новые факты по Якутску, пополнить свой фотофонд новыми экспонатами.

Называем имена участников

Егоровы Ева и Павел «Новый год бабушкиного детства» https://sakhalife.ru/fotokonkurs-novyj-god-babushkinogo-detstva/ Игнатьевы Дамир и Далана «Новогодний утренник в 1963 году» https://sakhalife.ru/nash-fotokonkurs-novogodnij-utrennik-v-1963-godu/ Петров И.В. «Новый год семьи Петровых» https://sakhalife.ru/novyj-god-semi-petrovyh/ Пермикина Н.А. «Волшебный взгляд на Новый год» https://sakhalife.ru/fotokonkurs-volshebnyj-vzglyad-na-novyj-god/ Кардашевская Е.Г. «Про Новый год и чудесные шубки» https://sakhalife.ru/pro-novyj-god-i-chudesnye-shubki/ Михайлов Д.Д. Новый год в соборе и на сцене театра https://sakhalife.ru/novyj-god-v-sobore-i-na-sczene-teatra/

Награждение победителей состоится 24 декабря 2022 года в Музее истории города Якутска.