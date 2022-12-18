Фотоконкурс: Новый год в соборе и на сцене театра

Мы получили фотографии от нового участника конкурса. Известный журналист, писатель Дмитрий Михайлов поделился семейными и фотографиями. Как натура творческая, очень художественно образно аннотировал фотографии. Итак, читаем Дмитрия Михайлова.

Новый год в соборе и на сцене театра

Это древнее здание было обиталищем для призраков, вокруг него, оказывается, вплоть до наших дней, было кладбище, а рядом с ним, по слухам, закопан клад. И именно оно оказало сильнейшее влияние на мою жизнь и на мое будущее, поскольку это был мой первый дом в жизни.

Нет, я не вампир, и не жил в этом здании с самого основания. Поселиться мне там довелось в 80-е годы прошлого тысячелетия. Это одно из старейших зданий в городе. Собор заложен аж в 1708 году. Император Пётр I лично дал разрешение на строительство храма в камне.

История историей, но вот жить в этой груде камня было действительно жутко.

Собор построен в 1708—1728 в якутской крепости. По завершении строительства собор был освящён 23 июля 1728 года. Архитектурно Троицкий собор был оформлен в московском стиле XV века, в виде высокого куба с одним куполом

После революции Собор был закрыт. В 1929 году с собора сняли купола, разрушили колокольню и разместили в здании Национальный театр. Здание было перестроено, утеряны некоторые архивные документы. Долгие годы оно стояло заброшенным, пока его не увидел директор Якутского театра Эстрады Василий Филиппов. Труппа была без помещения, поэтому за восстановление пустого здания взялись с особым усердием. Там же находился и долгое время работал ресторан «Чароит».

В общем, в советское время якутский театр оттуда съехал, и временно эта здание было пристанищем для работников того же театра. Было общежитие. Я как сейчас помню высоченные потолки и просторные помещения. Но там была особенная мрачная и гнетущая атмосфера.

Первые непрерывные воспоминания в моей жизни были связаны с этим зданием. Никогда и нигде я не испытывал такого ужаса, когда оставался один. Более того — первые непрерывные воспоминания о детстве начинаются именно отсюда. Фильмы ужасов и страшилки напоминают мне моё детство. Огромное здание, заселенное только частично, здесь реально можно было бы снимать хорроры. Часто, когда меня оставляли одного, я чувствовал, что воздух наполнен огромным количеством невидимых глазу духов, которые путешествовали по зданию вместе со сквозняками. Поэтому я сидел на диване и никуда не спускался. Я считал, что есть своеобразный договор между людьми и призраками, что диван это только для людей и является неприкосновенной зоной. Когда родители приходили с работы, мне приходилось бежать по «небезопасной территории» и открывать дверь, каждую секунду опасаясь нападения невидимок.

Помню, как в дверном проёме мне установили качели, и я качался туда-сюда. Я раскачивался из освещенной квартиры в тёмный, полный ужаса, коридор. Было это и приятно и страшно, но при родителях это радовало, а один я не качался. Боялся, что, уйдя в тёмный коридор, я исчезну, а вернутся пустые качели. Поэтому одним из моих любимый стихотворений являются «Чертовы качели» Федора Сологуба. Прочитал я их в журнале «Мурзилка».

28 декабря 1985 года. Мне было 3 года.

Однажды у нас в здании был утренник. На втором этаже, который был нежилой. Был там большой зал. Мама меня отвела туда, а я знал же, что это была ранее пустая комната. Хоть мне и дали подарок, но я был, честно говоря, в шоке. Ну и на фото это можно увидеть по глазам. Мне казалось, что я побывал в потустороннем мире, и вся эта мишура, и другие дети — это были призраки. На следующий день я сбегал туда и наткнулся только на закрытые двери. Даже через них чувствовалось запустение и холод.

Еще помню как я любил грызть морковку будто зайчик и скакал по тёмному коридору. Там я познакомился с соседом Алешей или Сашей (уже не помню). Нашими соседями была чета Адамовых, но они очень быстро уехали оттуда.

я (второй ребенок слева) и отец Дмитрий Михайлов

Еще уже в более взрослом возрасте, я играл в новогодней сказке в Саха театре. Мне досталась роль Алаа Могуса — чудовище — людоеда. На самом деле был большой прототип, но после того как главные герои проткнули его огромной вилкой, он становится крохой и на сцену выходил я. Кстати на общем фото стою я и мой отец — артист театра Михайлов Дмитрий.

Михайлов Дмитрий Дмитриевич (младший)

Источник: Музей истории города Якутска

Фото из семейного альбома Михайловых.