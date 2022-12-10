Фотоконкурс: Новый год бабушкиного детства

Сегодня мы представляем фотографии из семейного альбома Егоровых. Павел – учащийся 8 класса школы №1 г. Якутска. Ева — студентка 1 -го курса отделения журналистики филфака СВФУ. Брат с сестрой давно увлечены историей своего родного города. Павел занимается в краеведческом кружке «Удивительная Якутия» под руководством Н.А. Пермикиной, активным членом которого в свое время была и Ева.

На этих фотографиях наша юная бабушка Нина Георгиевна Ланчакова, которая всю жизнь проработала в отделении совхоза «Хатасский». Жила и училась в селе Пригородное (Петуховке). Она с подружкой Олей очень любила новогодние утренники, которые проходили, так как школа была очень маленькая, в сельском клубе.



Фото 1. Школьная елка в с. Пригородный (Петуховка). Конец 1970-х.

Бабушка запомнила очень много игр, обязательно приглашались артисты с города, а в конце дед Мороз, которого играл их директор школы, раздавал вкусные подарки. Столько сладкого в целлофановых мешках в обычной жизни они не видели.

Фото 2. Наша бабушка Нина (справа).

А ещё баба Нина любила читать стихи и получала за них дополнительно к подарку ещё и шоколадки. К сожалению, бабушки Нины уже нет с нами, но эти фотографии в память о ней остались. Мы с мамой очень любим просматривать её старые фотоальбомы.

Павел и Ева Егоровы.

Конкурс фотографий «Новогодние истории моей семьи» — SakhaLife