Конкурс фотографий «Новогодние истории моей семьи»

Новый год – самый теплый и ожидаемый семейный праздник. Все предаются приятным заботам, повсюду царит атмосфера чудес и волшебства. Шьются маскарадные костюмы, мастерятся игрушки, выбираются подарки, ребятишек на утренниках радуют Дед Мороз и Снегурочка, всей семьей наряжается ёлка, зажигаются на ней огни, по-особенному накрывается праздничный стол. И кто-нибудь с фотоаппаратом фиксирует на память праздничные мгновения, оставляя их на долгую память.

Музей истории города Якутска предлагает стать участником конкурса фотографий «Новогодние истории моей семьи». Цель конкурса – привлечение внимания к истории своего города, поддержка семейных ценностей, пополнение фондов Музея истории города Якутска.

Условия конкурса

Участниками конкурса могут быть все желающие независимо от места проживания. Возрастное ограничение: 18+. На конкурс принимаются фотографии (оригиналы, фотокопии, электронные варианты) из семейных альбомов на новогоднюю тему (портреты, семейные, групповые снимки в школах, детсадах, в учреждениях, Якутск в новогодние дни и др.). Период съемок 1950-1970-е годы.

Участие бесплатное. Количество фотографий в одной заявке – до 5. Снимки должны быть представлены с аннотацией (историей), без авторских знаков (копирайт). Будут учитываться подлинность фотографии, новизна представленных фотографий (неизвестные ранее фотографии), степень сохранности фотографий, ценность и уникальность фотографий.

Фотографии по мере поступления будут публиковаться на сайте……Победители будут выявлены народным голосованием, по количеству просмотров на последний день конкурса 9 до 18 ч. по якутскому времени).

Первых 5 победителей будут награждены призами, всем участникам будут выданы оригинальные электронные сертификаты. Самые интересные фотографии будут представлены на новогодней ретро-выставке в Музее истории города Якутска (декабрь 2022 г.-январь 2023 г.).

Заявки с фотографиями-оригиналами (хорошими копиями) принимаем в Музее истории города Якутска по адресу Старый город, ул. Аммосова, д.1/1, рабочие дни – СР-ВС с 10 ч. до 18 ч. Или можно отправлять на электронную почту konkursmuzeya@mail.ru Формат фотографий — JPEG; JPG; JPE; PNG

Начало приема заявок: 1 декабря 2022 года. Последний день приема заявок: 18 декабря 2022 г. Справки по тел: 8(4112)402583.