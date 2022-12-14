Наш фотоконкурс: Новогодний утренник в 1963 году

Сегодня получили рассказ и замечательную фотографию о новогоднем утреннике в детском саду города Якутска 1960-х. Сестра и брат Игнатьевы занимаются в детском объединении «Удивительная Якутия» ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне». Далане 11 лет, Дамиру 14 лет.

Представители старшего поколения помнят, как мама на старой швейной машинке шила маскарадный костюм, в детском саду обычно мальчиков назначали клоунами, девочек — снежинками. И вот приходит ТОТ ДЕНЬ: нарядная елочка встречает детишек в большом зале, нужно громко и дружно попросить, чтобы она зажгла свои волшебные огоньки. Тогда и настает волнительный момент, когда Дед Мороз и Снегурочка вручают каждому подарки — разноцветные конфеты в веселых ситцевых мешочках. Как пахли тогда яблоки!

Новогодний утренник в 1963 году

Новогодний утренник – самая волнительная пора у советских малышей. Праздник ждали с нетерпением: разучивали песенки, запоминали движения танца «Снежинки», боялись огромного деда Мороза. Но больше всего боялись заболеть. Никто не хотел пропустить яркий праздник с конфетти, летящим серпантином. Ведь только в эти дни можно было посреди зимы увидеть такое явление, как блестящий дождик. А еще — получить подарок прямо из рук самого Дед Мороза!

Фотографии тех лет почти одинаковые. В магазине продавали готовые маскарадные наряды. Иногда на празднике часть детей могла быть в одинаковых костюмах. После хоровода детки рядами садились на свои стульчики для общего фотографирования. Сзади деток становилась Снегурочка, она же — воспитатель. Счастье, если в детском саду был смелый мужчина, который соглашался на роль Дед Мороза.

Младшему брату нашей бабушки Местникову Александру в декабре 1963 г было 6 лет. Он ходил в детский сад № 2 г. Якутска. Наши прабабушка и прадедушка были родителями с большой фантазией. На пухленьком Саше ладно сидит маскарадный костюм, сшитый мамой, учительницей Евдокией Алексеевной Алексеевой. На голове высокий колпак, который хорошо держит форму. За образ сына отвечает, скорее всего, папа – Местников Михаил Романович. У солиста якутского балета был богатый опыт по созданию конкретного образа перед каждым выступлением на сцене. Маленький Саша уютно устроился на перед Снегурочкой, а его высокий колпак никому не мешает.

Малыш на новогоднем утреннике, значит праздник удался. Так в семейном альбоме появлялись очередные забавные фото. А мы теперь угадываем знакомые черты своих родных.

Игнатьева Далана 11 лет и Игнатьев Дамир 14 лет

Детское объединение «Удивительная Якутия» ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне»

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