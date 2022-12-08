Про Новый год и чудесные шубки

Сегодня мы публикуем материал от первой участницы новогоднего музейного конкурса. Очень интересное воспоминание о Якутске начала 1960-х годов. Автор просит помочь в установлении автора фотографии. В памяти тогда маленькой девочки осталась фамилия — Тетерин.

Вспоминаю старый добрый город Якутск. Была зима, 1961 год. Суета перед Новым годом. Мы, мама, я и сестренка, как тогда говорили «пошли по магазинам». Нужны были продукты и подарки.

Якутск в те годы еще хранил старинный, исторический облик, оставались еще почти купеческие здания. Был целый квартал старых магазинов в районе Зеленого рынка. Наша мама – коренная горожанка знала названия этих магазинов, а я уже забыла. Был известный магазин №5, это был явно купеческий, одноэтажный, каменный промтоварный магазин. Старожилы должны его помнить.

Автобусы в те годы ходили плохо. Мы жили на улице Сергеляхская, 2 , в районе Студенческого городка. Добираться до центра зимой было проблематично, но мы не боялись ходить пешком. Одеты были тепло.

На снимке слева – я, справа – сестренка. Якутск, 1961 год.

И вот мы в центре города, прошли через площадь им. В.И. Ленина, когда то здесь стоял известный Гостиный двор. О нем нам много рассказывал папа.

Наконец-то мы пришли в магазин . Предновогодняя продажа, кругом яркие игрушки, красиво, тепло. Зашли, согрелись, огляделись. А за нами, оказывается, следил один известный фотокорреспондент. Весь обвешанный аппаратурой, он искал объекты для своей съемки в местную газету. И его взгляд конечно остановился на нас, у меня с сестренкой были натуральные мутоновые шубки с капюшонами и муфточкками с яркими северными узорами. Таких ни у кого не было, только у нас!

Это был известный в городе человек, кажется, Тетерин его фамилия. Он переговорил с нашей мамой, получил согласие на съемку. Нас поставили возле красивой продавщицы-Снегурочки и велели позировать. Я была старше и понимала задачу, старательно улыбалась. А вот сестренка, вредина, уперлась и не хотела выполнять роль актрисы. Я ее тайком пинала, смотрела на нее возмущенно, но безрезультатно.

Закончилась история этой фотосессии разборкой на улице. Я спрашиваю у сестренки: «Почему ты вела себя так безобразно?». А она отвечает:«Это человек может быть шпион!». В те годы была развита у нас,детей, шпиономания. Мы любили кинофильмы со шпионами, слышали разные разговоры о шпионах от друзей.

И все! Так мы и не попали в газету. Но отпечатанный снимок фотограф как-то передал в нашу семью.

Е.Г. Кардашевская