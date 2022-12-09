Новый год семьи Петровых

«Музей истории города Якутска продолжает свой новогодний празднично-поисковый проект. Просим присоединиться и поделиться воспоминаниями и фотографиями о Новом Годе в Якутске 1950-1970 гг.

Сегодня — чудесные фотоснимки новогодних дней в счастливой семье горожан Петровых».

Почти в каждой семье есть свои традиции. Нам повезло родиться в творческой семье, молодых выпускников московских вузов – архитектурного и библиотечного институтов: мама — Галина Иннокентьевна, папа — Вячеслав Семенович.

Молодая Галя (пока еще не мама) в маскарадном костюме «Ночь». 1 января 1953 г.

На Новый год мы вместе украшали дом, мастерили оригинальные маскарадные костюмы. Вдохновителем и источником идей являлась мама.

На подходе новый 1965 год. Старшая сестра Марианна защищает меня от «страшного» Деда Мороза.

Папа рисовал огромные плакаты со сказочными героями, готовил вкуснейшие якутские блюда. Он на первое место всегда ставил интересы детей: рассказывал нам сказки, возил нас на море, и, конечно, в тайгу, за ягодами и грибами, на рыбалку.

В новогоднюю ночь всей семьей гадаем о будущем.

Младший брат Слава (сидит впереди) стал для нашей семьи самым желанным подарком.