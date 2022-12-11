Фотоконкурс: Волшебный взгляд на Новый год

Наш музейный конкурс собирает все новые интересные воспоминания о новогодних праздниках в Якутске прошлых лет. Сколько интересного хранится в семейных фотоальбомах! Сегодня автором выступит Надежда Августовна Пермикина, педагог, историк. Уважаемые горожане Якутска, приглашаем участвовать в этом историческом, поисковом проекте. Перед Новым годом вспомните о прошлом, полистайте семейные фотоальбомы, присылайте новогодние истории, условия здесь.

Немного истории. Традиция фотосьемок на Новый год в нашей родне идет с дореволюционной поры. В Якутии первое кино пришло в ноябре 1911 года, а вслед за ним и новое увлечение горожан – фотографирование.

Мы храним уникальное фото 1913 года — «Рождественский бал главы Вилюйского округа». На Торжественное собрание были приглашено все высшее общество Вилюйска. На снимке справа первая с сумочкой в руках сидит старшая сестра моей бабушки – Рыбкина Татьяна Елиферьевна, которая вышла замуж за Кондакова Николая Михайловича (стоит во 2-м ряду, 8-й слева направо). Это линия Кондаковых, в котором родился известный российский химик – Кондаков Иван Лаврентьевич, изобретатель каучука. Сьемка сделана в честь 300-летия династии Романовых. На заднем плане мы видим ветки ели, портреты Михаила Романовича и императора Николая II.

Горожане одеты согласно своему положению. Европейскую моду в те годы диктовал Санкт-Петербург. Мужчины в смокингах или в кителях по табелю о рангах, у женщин в декоре рюши, кружева, банты. У каждой горожанки дамская сумочка в тон туалета. Наличие веера и кожаных сапожек или ботиночек у женщин – свидетельствуют о теплом помещении. Вот такой рождественский привет с 1913 года и перекличка поколений по линии Сюльских-Рыбкиных.

Символ нового 1960 года

Местников Саша. Фото Тетерина

В декабре 1959 года Варфоламей Тетерин искал ребенка для репортажа в новогоднем выпуске газеты «Социалистическая Якутия». Надо было срочно найти мальчика – как образ нового 1960 года.

Семья Сюльского Семена Семенович проживала в деревянном доме с белыми ставнями в Якутске по улице Ярославского 29. В настоящее время на этом месте стоит здание Филармонии и ДШИ. После смерти дедушки к нашей бабушке переехала семья Алексеевой Евдокии Алексеевны и Местникова Михаила Романановича – солиста Театр оперы и балета. Анастасия Елиферьевна Рыбкина в то время работала кассиром в газете «Социалистическая Якутия». Местников Саша родился 20 июня 1957 года. Ему было всего полтора года. Вот бабушка и предложила заснять маленького Сашеньку. В просторной квартире мальчика удалось запечатлеть крупным планом прямо накануне праздника – 29 декабря. На него надели импортный шерстяной костюмчик с дружественного Китая. Весь взгляд Саши был сосредоточен на елочном шаре, который надо было повестить на ветку. Малыш даже не понял, что он является главным объектом весьма важного сюжета. Кадр получился и, красивое детское фото разлетелось с газетой по всей Якутии. Долгое время в семье хранили праздничный выпуск газеты «Социалистическая Якутия». До наших дней сохранилось лишь само фото. На задней стороне есть надпись: «Снимок 29 декабря 1959 г. Фото Тетерина».

Варфоломей Тетерин был высококлассным фотографом. Качественные художественные фото малышей из Якутии свидетельствуют о его высоком уровне и ярком таланте. Поэтому из газеты «Социалистическая Якутия» в дальнейшем он перешел работать в ТАСС и стал жить в Пушкино.

Пермикина НА., педагог

ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне»