Скандал! Победитель марафона в Борогонцах дисквалифицирован за обман?

В жару легкоатлеты состязались под изнурительным палящим солнцем. Не выдержал даже афросаха, которому стало плохо на беговой дорожке.

Сегодня в Центральной Якутии прохладно, а организаторы поставили марафон на 6 утра. К 9 утра забег был окончен.



СМИ сообщили то, что видели своими глазами — первым финишировал представитель Якутска Иван МАКАРОВ, сразу же за ним с небольшим отрывом — Александр МОЕДО из Олекминска. Третье место занял Айсен ВАСИЛЬЕВ из Вилюйского улуса.

Затем телеграм-канал со ссылкой на своего подписчика вбросил информацию о скандале. Мол, победитель марафона Иван Макаров оказался спортсменом из Улан-Удэ, выступающим под чужим паспортом. Поэтому победитель марафона дисквалифицирован, и Моедо поднимается на первую ступень.

Информации от организаторов пока нет. А «Пряная Якутия» разместила протокол соревнований, в которым победителем значит Александр Моедо из Олемиснкого улуса, На втором месте Айсен Васильев из Вилюйского улуса, на третьем – Василий ЛУКИН из Чурапчинского улуса.

Награждение победителей и призеров традиционно вечером.

Интересно, что бегун Моедо на этих Играх уже второй раз поднимается выше, благодаря дисквалификации участников забегов. В первый раз это случилось в забеге на 10 км, когда Артура БУРЦЕВА из сборной Усть-Алданского улуса дисквалифицировали за то, что ему была оказана помощь и за нарушение дорожки. Тогда Моедо, финишировавший четвертым, получил бронзу.

https://sakhalife.ru/si-narodov-yakutii-marafon-dlinoyu-v-42-km/