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18.10.2026 09:57
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Происшествия

Черепно-мозговая травма, потеря денег при покупке, подделка документов – преступления за сутки

В республике за сутки зарегистрировано 5 преступлений. Проведение по ним процессуальных проверок и расследование уголовного дела на контроле прокуратуры.

В г. Якутске от дома с черепно-мозговой травмой госпитализирован мужчина 1974 г.р. Причастные лица установлены. 

В столице республики женщина 1989 г.р. при покупке сотового телефона через мессенджер потеряла 95 тыс. руб

В Мегино-Кангаласском районе и г. Якутске выявлены факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения.

В Хангаласском районе при проверке документов у водителя 1971 г.р. изъято водительское удостоверение с признаками подделки.

В Нюрбинском районе мужчина 1990 г.р. без водительского удостоверения, в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением трактора и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП с переломом позвоночника госпитализирован пассажир 1984 г. р.

Задержаны 16 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

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Источник: Прокуратура республики.

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