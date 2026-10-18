Черепно-мозговая травма, потеря денег при покупке, подделка документов – преступления за сутки
В республике за сутки зарегистрировано 5 преступлений. Проведение по ним процессуальных проверок и расследование уголовного дела на контроле прокуратуры.
В г. Якутске от дома с черепно-мозговой травмой госпитализирован мужчина 1974 г.р. Причастные лица установлены.
В столице республики женщина 1989 г.р. при покупке сотового телефона через мессенджер потеряла 95 тыс. руб
В Мегино-Кангаласском районе и г. Якутске выявлены факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения.
В Хангаласском районе при проверке документов у водителя 1971 г.р. изъято водительское удостоверение с признаками подделки.
В Нюрбинском районе мужчина 1990 г.р. без водительского удостоверения, в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением трактора и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП с переломом позвоночника госпитализирован пассажир 1984 г. р.
Задержаны 16 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.
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