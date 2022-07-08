08.07.2022
09:53
432

Спорт

СИ народов Якутии: марафон длиною… в 42 км.

1м. Иван Макаров (Якутск)

2м. Александр Моедо (Олекминский улус)

3м. Айсен Васильев (Вилюйский улус)

Вот тройка лучших на марафоне (42 км) среди мужчин на VIII Спортивных играх народов Якутии.

Источник: Сетевое издание Sakhalife

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх