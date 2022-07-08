08.07.2022
09:53
432
Спорт
СИ народов Якутии: марафон длиною… в 42 км.
1м. Иван Макаров (Якутск)
2м. Александр Моедо (Олекминский улус)
3м. Айсен Васильев (Вилюйский улус)
Вот тройка лучших на марафоне (42 км) среди мужчин на VIII Спортивных играх народов Якутии.
Источник: Сетевое издание Sakhalife
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