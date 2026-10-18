Когда начнете работать, господа?

В нашей жизни никак нельзя обойтись без крепкого словца, что, однако, ныне запрещено требованиями законодательства. Загремишь, куда Макар телят не гонял.

А так эта заметочка состояла сплошь из мата и упоминания овоща, который все знает.

Вот у нас появился новый мэр, и что лучше стало?

Как говорится, никак-с, ваше сковородие.

Та же болтология в телевизоре, интернете. «Новый мэр ЗАМЕТИЛ, ВЫЕХАЛ, УКАЗАЛ, ДАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ». А итог?

Вот, когда на улице была плюсовая температура, в доме у нас, по Ярославского (в центре, стало быть, города, в двух шагах, от мэрии) было ЖАРКО, как в Африке.

Сейчас минус восемь. В доме стало холодно. Батареи еле живые.

Я устал звонить в управляющую компанию.

Ответ один и тот же:

— все вопросы к ЯТЭЦ, мы ничего не решаем. Жилища будут проверять, когда количество заявок будет 5.

А тогда зачем вы нужны?

Вы бы лучше делом занялись, а не пиаром. Топили дома, как и возложено вам.

Сколько инстанций в городе, подразделений администрации, а отвечать, главное, делать что-то полезное, точнее, выполнять обязанное, некому.

Вот, в городе в одном из аварийных домов, срок расселения которого прошел уже несколько лет, обрушился потолок. И что? Хорошо, что никого не задавило, а так ничего.

Между тем, Окружная администрация не зашевелилась – никакой тревоги, никого не притянули к ответу. До лампочки.

Жильцы так и остались жить и живут в страшном и опасном доме. Администрация предлагает жильцам переселиться в маневренные дома, но граждане не желают. Они боятся, что это будет навсегда, хотя по закону жить там можно не более года.

Такие вот паршивые дела.

Но отрадно, что мэр выезжал на место происшествия и ДАЛ УКАЗАНИЯ.

А дальше? Трава не расти.

Все, имею в виду, господ товарищей, живы и здоровы. Никого не взяли под микитки.

Но остается вопрос – главный:

— вы когда начнете работать реально, например, топить дома нормально, переселять вовремя людей из аварийных домов, ПРОВЕРЯТЬ ИСПОЛНЕНИЕ СВОИХ ДИРЕКТИВ, а не просто мелькать в телевизоре?

За что мы платим?

Валерий МЕКУМЯНОВ.