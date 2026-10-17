Мать отправила дочь в Среднюю Азию, но получала на нее пособие в Якутске
Жительница Якутска незаконно получала выплаты на дочь, живущую в другой стране, сообщает пресс-служба МВД Якутии.
Полицейские выявили, что с 2023 по 2025 года 39-летняя жительница Якутска незаконно получала денежные выплаты на свою несовершеннолетнего дочь. Установлено, что женщина, являющаяся гражданкой Российской Федерации, отправила дочку на свою родину на постоянное место жительство к родственникам в одну из среднеазиатских стран. Но Социальный фонд России об этом факте, влекущем прекращение выплат, она не уведомила.
Похищенными денежными средствами подозреваемая распорядилась по своему усмотрению, тем самым причинив ущерб в размере около полмиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат». МВД Якутии в МАХ
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