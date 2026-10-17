Дело о взятках разрастается: еще одна обвиняемая

Оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Алданскому району выявлена еще одна фигурантка по коррупционному делу, связанному с муниципалитетом Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Алданскому району совместно с коллегами из УЭБ и ПК МВД по Республике Саха (Якутия) продолжается оперативное сопровождение уголовных дел по коррупции.

Напомним, что недавно в Якутии на основании оперативных материалов алданских полицейских были предъявлены обвинения в совершении коррупционных преступлений главе городского поселения «город Алдан» и его заместителю.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на руководителя бюджетной организации, занимающейся благоустройством и оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйств, учредителем которой является городское поселение «Город Алдан».

На основании материалов ОЭБиПК ОМВД России по Алданскому району и УЭБиПК МВД по РС(Я) Следственным комитетом предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Получение взятки» 43-летней директору данной бюджетной организации. Установлено, что обвиняемая получила взятку в размере 90 000 рублей от директора коммерческой организации, оказывающей услуги сфере городского благоустройства.

Выяснилось, что в феврале текущего года между бюджетной организацией, которой она руководила и директором коммерческой организации был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по содержанию общественных территорий г. Алдана. Коммерческой организации было выделено 6 400 000 рублей из бюджетных средств. После подписания контракта обвиняемая решила получить у другой стороны взятку за беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ. Посредником между сторонами выступила заместитель главы г. Алдан, которой уже предъявлено обвинение в совершении аналогичного преступления. Полицией продолжено оперативное сопровождение уголовных дел, сообщает МВД Якутии в МАХ

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