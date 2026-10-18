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18.10.2026 15:15
чтение: 0 мин
Досуг

Тест на наблюдательность: Найдите 5 отличий на картинках с первым снегом

Досуг для всей семьи
Найдите 5 отличий на картинках с первым снегом
Найдите 5 отличий на картинках с первым снегом

Задание

В небольшом городке выпал первый снег. Дети Саша и Маша выбежали на улицу кататься на санках и лепить снеговика. С ними увязался их кот Мурзик. Наш художник Санни Костин нарисовал их на на 2 картинах и подарил их детям. Картины получились внешне одинаковыми, но опытный глаз заметит небольшие отличия. Их здесь ровно 5. Найдите их за 1 минуту и проверьте свою наблюдательность.

Ответ

  1. Исчез нос у снеговика
  2. Нет кармана на куртке у Саши
  3. Нет полоски на лапке у Мурзика
  4. Нет листочка возле санок
  5. Нет второй трубы на дальнем доме.

А вам удалось найти отличия самостоятельно?

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