18.10.2026 15:15
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Тест на наблюдательность: Найдите 5 отличий на картинках с первым снегом
Досуг для всей семьи
Задание
В небольшом городке выпал первый снег. Дети Саша и Маша выбежали на улицу кататься на санках и лепить снеговика. С ними увязался их кот Мурзик. Наш художник Санни Костин нарисовал их на на 2 картинах и подарил их детям. Картины получились внешне одинаковыми, но опытный глаз заметит небольшие отличия. Их здесь ровно 5. Найдите их за 1 минуту и проверьте свою наблюдательность.
Ответ
- Исчез нос у снеговика
- Нет кармана на куртке у Саши
- Нет полоски на лапке у Мурзика
- Нет листочка возле санок
- Нет второй трубы на дальнем доме.
А вам удалось найти отличия самостоятельно?
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