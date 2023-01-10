«Пламенный Артур — Красное Знамя коммунистов Якутии!» — резким тоном, не терпящим возражения, ответил видный политический деятель Филипп Охлопков одному зарвавшемуся безусому парню, который, получив красный билет, решил сместить «старичье-руководство» Якутского рескома КПРФ, потребовав незамедлительно дать дорогу молодым. Помню, это было в конце 90-х на очередном собрании, которое проходило в здании Русского театра. Новоиспеченный боец, видимо, следуя примеру Ирины Хакамады, сопредседателя партии «Союз правых сил», вслух замечтался зажить свободно только после ухода последнего «ветерана-коммуняки»…

— Такие люди, как Пламенный Артур, рождаются раз в 100 лет, — говорят о лидере коммунистов Якутии (в 1991 — 2002 годах) Артуре Алексееве не только его соратники, но и все якутяне и, несмотря на временную разницу, несходство эпох, его ставят в один ряд с легендарными большевиками-революционерами, как Максим Аммосов, Платон Ойунский, Исидор Барахов, сыгравшими решающую роль в становлении Советской власти в Якутии и образовании Якутской АССР, 100-летие которой мы отметили в прошлом году.

— Решительные поступки, яркие и страстные речи Артура Алексеева до того глубоко западали в умы якутян, что именно в суровые 90-е о нем заговорили как о народном герое и нарекли Пламенным Артуром, — отмечает первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор Губарев.

Эти слова отражают уважение людей к личности Артура Алексеева, признание его высокого интеллекта и мудрости, исключительной выдержки и мужества, надежности и порядочности. Я всегда удивляюсь тому, как повсюду его встречают тепло и радушно, в частности, на мероприятиях обязательно ждут умного и глубоко содержательного выступления, а на митингах и вовсе приветствуют громким ура.

…Где бы ни работал Артур Алексеев, везде оставил о себе добрую память. Он еще совсем юным выпускником Омского автомобильного института отличился, будучи прорабом на строительстве автодороги от Якутска до Покровска Орджоникидзевского района. Теперь многие якутяне эту скоростную трассу, построенную по самым передовым стандартам, называют «Дорогой Артура». Под таким заголовком популярная газета «Молодежь Якутии» еще в 70-е годы опубликовала о нем яркую статью.

А потом энергичного симпатичного паренька из рабочей семьи (мама работала надомницей, с трудом расписывалась, а отец — плотником) совершенно неожиданно в 1975 году пригласили референтом по транспорту, связи и дорожному хозяйству Совета Министров ЯАССР. Для родителей Артура это вообще казалось невероятным, потому что для них самый большой начальник — это собкор ТАСС Максим Сибиряков, живший по соседству в одном дворе. А те, кто работал в горисполкоме или в еще более высоких инстанциях, казались небожителями.

О его пролетарском происхождении я впервые узнала, прочитав интересную публикацию в «Кыыме» («Искра»), в которой он рассказал, как, будучи шестилетним пацаненком, каждую весну ведрами вытаскивал воду из подполья деревянного дома без удобств, проживая там с родителями-инвалидами…

Через год работы в Совете Министров ЯАССР Артура Алексеева избрали вторым секретарем Якутского горкома ВЛКСМ. До этого он, как и миллионы комсомольцев (в СССР их насчитывалось 48 млн), был рядовым членом ВЛКСМ. Правда, в школе изредка участвовал в работе редколлегии в качестве художника, а когда пришел на производство, избрали секретарем первички.

Поначалу работа в Якутском горкоме комсомола, по его словам, давалась с большим-большим трудом, поскольку «он, парень от сохи, сугубо технарь, вынужден был заниматься идеологией, в частности организацией политучебы, культурно-массовой работы, общаться с трудными подростками, создавать оперативные комсомольские отряды дружинников и т.д.» А самое главное — не имел опыта публичного выступления, а теперь надо было чуть ли не каждый день поднимать молодежь на великие свершения. Для производственника это оказалось невероятно сложным делом.

Сегодня Артур Николаевич, непревзойденный оратор, как вчера помнит свое первое выступление перед большой аудиторией. Это был слет оперативных комсомольских отрядов дружинников (ОКОД). В зале горисполкома собрали человек 300. И вот Артуру надо было перед ними держать речь, поставить задачу и т.д.

— Во-первых, я чуть ли не заболел, целый месяц думая, что же сказать. Круглосуточно писал свой текст, — улыбается Артур Николаевич. — Написать-то написал, но когда начал зачитывать по бумажке, пот стал застилать глаза, по спине струиться. Мне показалось, что вся спина взмокла, даже пиджак. Кое-как дочитав, не знаю, кто меня понял или нет, помнится, я очень стеснялся, и с трибуны, а она перед столом президиума стояла, кое-как сошел и бочком-бочком, приставными шагами, чтобы спиной не поворачиваться, снова вернулся за стол под недоуменные взгляды.

Умный молодой человек постепенно влился в насыщенную, кипучую комсомольскую жизнь, усваивая все на ходу. Хорошо, что были такие опытные наставники, как Когуч и Шубин. Онс большой теплотой вспоминает ребят из оперативного комсомольского отряда дружинников, которые, повзрослев, стали прокурорами, работниками МВД. Например Сергей Черных, в 70-е годы командир оперативного комсомольского отряда, потом всю жизнь трудился в органах внутренних дел, в частности в СОБРе и ОМОНе. В последние годы возглавлял отделение ДОСААФ.

— Однажды был случай, когда комсомольцы сами выследили настоящую воровскую «малину» и решили своими силами захватить ее, — рассказывает Артур Николаевич. — И действительно захватили воров, но, видимо, чуть-чуть не хватило опыта. Сняли оцепление раньше времени, и все зашли в квартиру. А там среди воров, грабивших дома, оказывается, были и рецидивисты. Они успели вырубить свет и рванули кто куда. Но шестерых ОКОДовцы задержали…

В списке изъятых ворованных вещей (а это два машинописных листа), значились и оружие, и всевозможная аудиотехника, и музыкальные инструменты… Чего там только не было!

Когда мне об этом сообщили, холодный пот пробрал. Дружинники ведь еще детьми были. Сережа в тот момент был старшеклассником. А вдруг эти рецидивисты кого-то порезали бы, убили?! У нас много вот таких происшествий случалось.

Осенью 1977 года Артура Алексеева избрали секретарем по идеологии Якутского обкома комсомола, а через пару лет — лидером комсомола Якутии…

В бытность его работы первым секретарем Якутского обкома комсомола в республике мощно действовали несколько всесоюзных ударных комсомольских строек — Байкало-Амурская магистраль, Депутатский горно-обогатительный комбинат по добыче олова, Южно-Якутский территориально-производственный комплекс. Молодые люди возводили прекрасные города в глухой тайге: угольные Нерюнгри, Беркакит, Серебряный Бор, Тынду, алмазные Айхал, Удачный и другие. Комсомольцы Якутии поднимали Амгинскую целину. В долине реки Амги возвели несколько новых комсомольских сел и крепкие сельскохозяйственные предприятия… И в этих важных делах участвовали комсомольцы Якутии под руководством Артура Алексеева.

В августе 1983 года Артура Алексеева избрали первым секретарем Усть-Майского райкома КПСС. Через три года его назначили заведующим организационным отделом Якутского обкома КПСС, а в 1988 году доверили пост первого секретаря Якутского горкома КПСС. Тогда Якутия жила в общем ритме со всей страной и считалась одной из самых динамично развивающихся территорий с темпами роста 11 — 12% валового регионального продукта ежегодно.

Но с так называемой перестройкой наша жизнь резко изменилась…

— Наступило 19 августа 1991 года. Сегодня всем понятно, что образование ГКЧП — это последняя возможность сохранения распадающегося Союза Советских Социалистических Республик, — говорит Артур Николаевич. — Августовский путч — это не государственный переворот. Это защита конституционного устройства СССР. А государственный переворот был совершен группой Ельцина по указке соответствующих институтов западной державы.

Это они изменили государственную советскую систему на буржуазную. Это они организовали в 1993 году расстрел символа Советской власти — Верховного Совета Российской Федерации.

Сейчас исчезновение СССР даже господа-демократы, ныне стоящие у руля, признают как огромную человеческую трагедию для всего населения Советского Союза. Жизнь показала, что союзные республики, ставшие каждая по отдельности, лучше жить не стали.

За распад СССР прежде всего ратовали вожди, находившиеся в союзных республиках у власти. Им важно было, чтобы над ними не существовало никакого контроля. И мы видим, что после исчезновения Советского Союза эти вожди — самые состоятельные люди в своих государствах, а простые люди там не стали жить лучше.

К сожалению, и сегодня большинство людей, особенно юноши и девушки, рвущиеся во власть и в депутаты любой ценой, представления не имеют, через какие тернии за последние 30 лет прошли их старшие товарищи, в частности Артур Алексеев. Когда начались гонения на партию, на всю республику гремел только Артур Алексеев, возглавлявший правофланговый Якутский горком КПСС. Ему тогда было чуть больше сорока лет. Несмотря на массированное зомбирование населения, численность столичных коммунистов благодаря ему практически оставалась прежней — 10 — 12 тысяч. Мы, коммунисты из северных глубинок, в одночасье потерявшие связь с руководителями Якутского обкома, райкомов партии, держались за него как за спасителя, с замиранием сердца следили за каждым решительным поступком и страстной речью на стихийных митингах.

— Артур Николаевич, несмотря на то, что вступил в неравный бой с горе-демократами, превосходил их, вместе взятых, во всех отношениях — острым природным аналитическим умом, блестящим ораторским мастерством, умением сплотить вокруг себя людей. Он завораживал любую аудиторию, — рассказывала инструктор Якутского горкома партии Римма Шелковниковав ответ на мою просьбу поведать о годах гонения на партию. — Наверное, потому на него объявили яростную охоту, всячески унижая и оскорбляя: стаскивали с трибуны на митингах, хватали за галстук, улюлюкали на больших собраниях, подвергали допросам «доблестные блюстители порядка»…

Ему, видимо, было трудно работать, ведь тогда не было интернета, в газетах о коммунистах ничего не писали, только поливали грязью, слово «коммунист» стало ругательным.

Достаточно вспомнить смелое поведение Артура Алексеева на 100-летнем юбилее видного политического деятеля Максима Аммосова (один из первых большевиков-ленинцев, добившийся образования ЯАССР при содействии Ленина и Сталина), проходившем в Театре оперы и балета. Когда Артур Алексеев, так и не дождавшись ответа на свое трехкратное официальное заявление о предоставлении ему слова от имени коммунистов республики, попросил разрешения у зала и вышел на сцену.

Президиум собрания во главе с первым президентом республики Михаилом Николаевым, кичившимся тем, что является ближайшим другом Ельцина, чуть ли не поперхнулся от злости и позорно демонстративно покинул сцену. В добавок перед самым носом лидера коммунистов закрыли занавес, выключили электричество и микрофон, но он с невозмутимым видом произнес одну из своих ярчайших речей.

Зал, переполненный новоиспеченными «демократами», видимо, признав недюжинную выдержку и храбрость оппозиционера, вопреки логике, громко и долго рукоплескал. Тем самым один человек положил на лопатки всех горе-демократов, пытавшихся в его лице принародно унизить и оскорбить коммунистов…

В те первые дни роспуска КПСС Артур Алексеев не только не растерялся, но, создав партийный штаб, начал помогать работникам аппарата в трудоустройстве. И несмотря на запрет, проводил работу по объединению коммунистов, по их перерегистрации, даже сам принимал партийные взносы. Помню, в интервью одной из газет его спросили, почему он, оставшись без работы, не покидает свой рабочий кабинет. Артур Николаевич ответил: «С тонущего корабля капитан уходит последним».

19 сентября 1991 года, в последний день сдачи партийных документов в госархив, под руководством Артура Алексеева и Риммы Шелковниковой группа коммунистов тайно вывезла железные ящики с 8652-я партийными учетными карточками в безопасное место. Мало ли, что могло произойти, тогда ведь со всех углов кричали: «Бей коммуняк!», потому и спрятали списки коммунистов…

К сожалению, не все знают, что именно благодаря ему, Пламенному Артуру — Артуру Алексееву, в лихие 90-е коммунисты Якутии первыми в стране воссоздали Коммунистическую партию.

Кто стоял у истоков возрождения Компартии в Якутии? — спрашиваю у Артура Николаевича.

— Я с удовольствием называю имена тех, кто первыми без каких-либо указаний начал действовать — это директор Института космофизических исследований и аэрономии Юрий Шафер, водитель СМУ-1 Анатолий Коркишко, работник Жатайского судоремонтного завода Алексей Орлов.

Еще до запрета КПСС мы в Якутском горкоме партии разработали мобилизационный план на случай перехода нашей организации на нелегальное положение. Согласно плану, замену руководителей Якутского горкома партии должны были осуществить секретари подпольного горкома Сергей Белобородов и Вениамин Васильев.

Алексей Орлов подготовил место, куда в первые же дни после провала действия ГКЧП перевезли документы Якутского горкома партии, прежде всего учетные карточки, списки коммунистов. Очень активно боролись за воссоздание Компартии Петр Докторов, Андрей Захаров, профессор Игорь Щербаков, до запрета КПСС — первый секретарь Мегино-Кангаласского райкома КПСС, на тот момент безработный Филипп Охлопков, вахтер Якутского горисполкома Юлия Кадочникова.

Когда в Якутске на площади Ленина бурлила «демократическая» толпа, аппаратчики Якутского горкома партии бесстрашно выходили к ней и вели активнейшую контрагитацию. Это инструкторы Анфиза Бочкарева, Любовь Русакова-Заярная, Людмила Спиридонова, заведующая общим отделом горкома Римма Шелковникова и, конечно же, секретари горкома партии Александр Гаврильев и Геннадий Михеев.

Смело работали Юлия и Владимир Машуковы, Лазарь Филиппов, Василий Загайнов, Галина Кокшарская (Якутск), Иван Бортников, Роза Солнышкина (Алдан), Дора Андреева (Бердигестях), Георгий Степанов (Верхневилюйск), первый секретарь Якутского обкома КПСС Юрий Прокопьев. Последнему особенно сложно было в тот период. Его рядовые коммунисты идентифицировали с горбачевской партноменклатурой и часто на совещаниях жестко критиковали. Но Юрий Николаевич все это выдержал и энергично участвовал в восстановлении Компартии. И не зря уже на следующем съезде его избрали членом бюро и секретарем Якутского рескома партии.

Далее Артур Николаевич заметил, что очень много вопросов возникало как создать общероссийскую Коммунистическую организацию. Как только увидели, что создается Российская Коммунистическая Рабочая Партия (РКРП), они, верные интернациональному долгу, сразу подали заявку, чтобы войти в эту общероссийскую партийную организацию. Пока продолжалась данная процедура, узнали, что проводится работа по воссозданию Коммунистической партии Российской Федерации.

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— Процессы проходили сложно, с большими жаркими дискуссиями, — признается главный коммунист республики. — Мы не хотели, чтобы в республиканской партийной организации произошел раскол, поскольку мнения были разные — часть коммунистов предлагала остаться в Российской Коммунистической Рабочей Партии, а большинство — перейти в КПРФ. И задача состояла в том, чтобы не допустить раскола, как это произошло в ряде территорий страны.

Я хотел бы назвать тех людей, которые оказали большое влияние на то, чтобы республиканская партийная организация в течение двух лет смогла без раскола, без потерь, полностью влиться в КПРФ как составная территориальная организация. Это народный писатель Якутии Петр Тобуроков, Андрей Кривошапкин, бывшие первые секретари Якутского обкома КПСС Семен Борисов, Юрий Прокопьев, председатели Президиума Верховного Совета ЯАССР разных лет Александра Овчинникова, Евдокия Горохова, Люлия Григорьева, заслуженный деятель культуры РСФСР Галина Кривошапко… Я привел довольно много имен и фамилий. Но еще больше имен не смог назвать. Прошу не обижаться тех, которых не упомянул.

А мне на ум невольно приходят строчки из известной песни: /И снова вьюги кружатся, / И песня учит мужеству…/ Запомните их имена…/ Действительно, запомните их имена, ведь они, рискуя жизнью, сделали все, чтобы первыми в стране возродить Коммунистическую партию…

Для ясности вкратце приведу хронологию событий.

● 30 ноября 1991 года уже состоялась учредительная конференция, принявшая решение о создании Коммунистической рабочей партии Якутии (КРПЯ). Работа по перерегистрации членов КПСС, приему новых членов КРПЯ и подготовке съезда несколько упорядочилась с появлением (благодаря второму секретарю рескома КРПЯ Вячеславу Филатову) небольшого помещения для только что созданного аппарата из двух человек — инструкторов Риммы Шелковниковой и Елены Ивановой. Они вместе с Артуром Алексеевым прошли через огонь, воду и медные трубы…

● 25 января 1992 года состоялся I съезд Коммунистической Рабочей партии Якутии, где утвердили разработанные самостоятельно Программу и Устав партии. Чуть позже создана Российская Коммунистическая Рабочая партия (КРПЯ), а в феврале 1993 года — КПРФ.

● Коммунисты Якутии в 1991 году оказали Артуру Алексееву высокое доверие, избрав первым секретарем Якутского рескома партии. И он был в этой должности самые трудные десять лет. После учредительного съезда КПРФ республиканская организация практически всем составом вошла в КПРФ.

Думаю, именно в 90-е окончательно сформировалась могучая политическая глыба — Артур Алексеев, закалился его стойкий бойцовский характер. Каково было первым пойти в толпу разгоряченных людей, ненавидевших коммунистов, обвинявших их во всех своих бедах, и разъяснять им линию партии и к чему могут привести ельцинисты? О сегодняшних событиях он предупреждал еще более 30 лет назад.

Якутяне помнят, как результативно работал Артур Алексеев, будучи генеральным директором Программы социально-экономического развития республики «РОССАХА». Но это не понравилось господину президенту Николаеву, и предприятие ликвидировали, а нашего лидера на долгое время оставили без работы…

Когда второй президент республики Вячеслав Штыров в 2002 году пригласил Артура Алексеева в свою команду, члены бюро Якутского рескома КПРФ не только рекомендовали, но и настоятельно потребовали дать согласие на это предложение. В те дни простые люди пророчески сказали: «Коммунист Алексеев станет работать засучив рукава и при нем никто не будет воровать». Так и получилось.

Вся Якутия видела, как эффективно трудился Артур Николаевич, будучи заместителем председателя правительства РС(Я), курировавшим самые сложные направления работы: транспорт, связь, дорожное хозяйство, Северный завоз… Это разработка Программы развития республики; строительство железнодорожной линии Томмот — Кердем — Якутск и подъездного пути к Эльгинскому месторождению угля; разработка проекта строительства железной дороги в Западной Якутии: от станции «Лена» до Витима и Ленска в связи с интенсивным освоением Талаканского месторождения нефти «Сургутнефтегазом». При нем были подготовлены обоснования для продолжения строительства железной дороги от Якутска до Магадана. Все это еще в конце 80-х и в 90-е годы разрабатывалось под его руководством. И реализация их в 2000-е тоже его работа!

30 Артуров бы направить в Москву и по три Артура — в каждый регион, и через пять лет в России коррупции пришел бы конец! — написал на сайте SakhaNews форумчанин под ником «Октябрь».

Я полностью согласна с ним. Более того, они расправились бы не только с коррупцией, но и вернули бы стране ее былое величие. Искренне жаль, что таким светлым головам, как Артур Алексеев и его ближайшим соратникам Виктору Губареву и Александру Гаврильеву, не пришлось быть хотя бы депутатами Госдумы. Может, поэтому наша страна прозябает, запутавшись в омуте противостояния с коллективным Западом, а люди доведены до отчаяния, нищенского существования.

…Многие секретари ЦК КПРФ, неоднократно принимавшие участие в работе партийных конференций коммунистов Якутии (а они, как и в других регионах, порой проходят горячо и нелицеприятно для некоторых), выражали искреннее удивление по факту слаженного и четкого взаимодействия, единомыслия трех первых секретарей Якутского рескома КПРФ разных лет — Артура Алексеева, Александра Гаврильева и Виктора Губарева, — несмотря ни на какие препоны. «Это же крайне редкое явление, тем более в наше смутное время! Такого больше нигде нет», — не перестают разводить руками цэковцы.

Я помню, как строго и презрительно относилась к лжекоммунистам, откровенно предавшим Компартию в смутные ельцинские годины, контрольно-ревизионная комиссия ЯРРО КПРФ под руководством участника Сталинградской битвы Владимира Калинина. Члены этой комиссии по долгу рассматривали заявления тех, кто, став ненужным новой власти «демократов», решил вновь восстановиться в Ленинской партии. Как правило, они предателей не одобряли. До сих пор перед глазами стоят разгоряченные от злости лица, выбегавших из кабинета, где заседала эта комиссия…

К сожалению, в последнее время некоторые нехорошие люди стали проникать в нашу самую честную и справедливую партию. И однажды дошло до того, что они на одной из отчетно-выборных конференций без стыда и совести чуть ли не перехватили власть. Тогда к нам на помощь пришел Артур Алексеев. Его спокойная аргументированная и логичная речь быстро привела разгоряченные головы в чувство…

После этого случая, который по накалу эмоций вверг многих в шок, один из молодых соратников, постоянно упрекавший меня в том, что всегда смотрю на Алексеева, Губарева и Гаврильева через розовые очки, искренне признал, что я совершенно правильно боготворяю лидеров республиканской партийной организации… Думаю, и у наших лидеров по тем или иным вопросам бывают несогласия во мнениях. Они ведь живые люди! Но ради общего дела всегда действовали и действуют в одной крепкой связке. К сожалению, Александр Гаврильев, рука об руку шедший с Артуром Алексеевым и Виктором Губаревым еще с комсомольских времен, до обидного рано ушел в мир иной. Что правда, то правда — мудростью наших масштабных личностей мы, коммунисты Якутии, гордимся и ставим в пример другим региональным партийным организациям. Мне кажется, это является, прежде всего, признаком непререкаемого авторитета, опыта и интеллектуальной мощи наших лидеров.

Вот почему, наверное, у Якутского рескома КПРФ, в отличие от других регионов, есть суперсовременное просторное собственное здание и далеко немалочисленный аппарат партийных работников. И все это благодаря нашей тройке.

Артур Алексеев избирался депутатом Верховного Совета ЯАССР X и XI созывов, народным депутатом Верховного Совета Якутской-Саха ССР XII созыва, народным депутатом Государственного Собрания (Ил Тумэн) I и II созывов. За весомый вклад в социально-экономическое развитие республики награжден орденом «Знак Почета», медалью «За строительство БАМа», ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник народного хозяйства РС(Я)».

Несмотря на большие заслуги перед страной, республикой, партией и народом, Артур Николаевич — исключительно скромный и благородный человек, который никогда не показывает личной обиды. Например, мы, недавно организуя грандиозное торжество по случаю образования 100-летия образования СССР, допустили грубую оплошность — не дали ему слово и не отметили наградой. Многие, видевшие Артура Николаевича вместе с женой Галиной Яковлевной на том вечере, после недоуменно спрашивали: а почему он не выступил?..

Мы помним, как в лихие 90-е оставили без работы экономиста Галину Алексееву, предали огню и мечу родного брата Артура Николаевича, легендарного начальника уголовного розыска, честного и неподкупного Виталия Измерова, которого Москва уже практически утвердила на должность министра МВД республики…

В те суровые годы власть не побрезговала притеснить даже обоих сыновей-школьников, претендующих на золотую медаль. Одного из них, несмотря на отличные оценки и примерное поведение, без объяснения причин просто-напросто лишили заслуженной награды…

Впрочем, преследование семьи Алексеевых продолжается и по сей день. Не так давно Николая Алексеева лишили должности первого заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по РС(Я).

Напомним, Николай Артурович, в свое время окончивший Омский юридический институт с красным дипломом, за долгие годы добросовестной работы не имел ни одного взыскания и замечания, трудился при пяти-шести руководителях, направленных из других регионов. И этого образцового работника в 45 лет отправили на пенсию. Причина? Он, справедливый и принципиальный, настоял на возбуждении уголовного дела в отношении главы Мирнинского района Ришата Юзмухаметова и его сообщников, алмазных королей, за махинации с квартирами не только в Мирном, но и в других городах. А кто до недавнего времени сидел у руля всемогущей АК “АЛРОСА”? Сын ближайшего друга Путина — Сергей Иванов-младший…

Я как-то спросила Галину Яковлевну: «Какие политические пертурбации в стране могли бы повлиять на ваши взаимоотношения с мужем?» И вот что она ответила:

— Думаю, никакие. Долгие годы его работы в политике закалили меня, и вряд ли что-то может отразиться на наших с ним отношениях. Да, по молодости достичь каких-то высот, что-то доказать мне хотелось. До тех пор, пока не поняла: для меня карьера — вопрос второстепенный. На первом месте — семья, ощущение крепкого тыла.

К тому же я считаю, что человек может стать личностью в любых обстоятельствах. Его можно лишить работы, дома, даже уважения людей. Но если он — личность, он будет совершенствовать себя в любой ситуации, да еще помогать другим. Это, наверное, главное в жизни.

В одном из интервью Галина Яковлевна сказала мне, что они поженились совсем молодыми: Артуру было 20 лет, а ей — чуть меньше.

— Он уже в студенческие годы заметно выделялся среди сверстников. И не только тем, что в первую очередь бросается в глаза: приятной внешностью, элегантностью, спортивностью, — продолжила Галина Яковлевна. — Позже оказалось, что он еще и очень эрудированный человек. А как прекрасно решал задачи по начертательной геометрии! Чем все, естественно, пользовались. Ну да, он никому не отказывал в помощи, в том числе мне, учившейся курсом ниже.

Студенческая любовь: кино, каток, вечера… А когда 1 апреля 1969 года родился первенец, все однокурсники восприняли эту информацию, как первоапрельскую шутку. Зато когда она подтвердилась, в процесс выбора имени включился чуть ли не весь курс. А потом Артур залез по стене на второй этаж роддома, и я показала ему сынишку. Он был очень славненький. Так и назвали: Слава!

Сейчас он сам отец. Окончив Московский авиационный институт, аспирантуру, работает по своей специальности. Кстати, после первого курса два года прослужил в армии. У Николая — тоже своя дружная семья.

Казалось бы, у Алексеевых, проживших вместе 54 счастливых года, все хорошо. Но Галине Яковлевне и Артуру Николаевичу судьба дала еще одно сложное испытание. Они вот уже много лет ухаживают за двумя тяжелыми постельными больными: женой брата Виталия (ушедшего из жизни после тяжелой болезни), дважды умудрившейся сломать таз, и абсолютно незрячей родственницей. Я, наблюдая за этой замечательной парой, просто восхищаюсь их выдержкой, терпением и человеколюбием!

Несмотря на необычную для Артура Николаевича занятость, он, член Якутского рескома КПРФ, продолжает активно заниматься партийной работой. Очень часто выступает не только на митингах, собраниях, но и на страницах нашей партийной печати, разъясняя людям ситуацию в мире и стране. Артур Николаевич накануне уникальной даты — 100-летия образования СССР, которую отметили 30 декабря 2022 года, подчеркнул:

— Великое и могучее государство — СССР — открыло всему человечеству невероятную дорогу в будущее и показало, что свободный человек, опираясь на освобожденный труд, способен совершить такие великие подвиги, которые не видывали в истории человечества. Вот уже 30 лет как мы живем в совершенно другой общественно-экономической формации. Я как коммунист виню себя, что в свое время не сумел найти те нужные слова и аргументы, чтобы народ не пошел вслед за капиталистами. Конечно, не только я один, но и мои соратники. И в одной Якутии это невозможно было бы сделать.

Надо честно признать, что мы, представители поколения, которое не видело и не испытало на себе ужасов войны и ее последствий, в лихие 90-е размякли разумом и телом и допустили контрреволюционный переворот. В результате имеем то, что имеем.

Отмечая 100-летие Советского Союза, с очень личной, чисто человеческой обидой хочется вспомнить слова лидера нынешнего Российского государства о том, что Советская власть умела делать только калоши, которые продавали африканцам, чтобы те не обжигали ноги о горячий песок. Я вместо калош вспомнил, что соперничество в вопросах экономики, техники, технологии, соперничество в науке привело к тому, что Советский Союз занимал первые места в мире по абсолютно многим вопросам, прежде всего по количеству ученых. В СССР были созданы лучшие в мире, признанные ЮНЕСКО образовательные процессы, здравоохранение, наука…

В соперничестве двух систем человеческой истории можно вспомнить и такие простые вещи: Америка создала первую в мире атомную бомбу, а Советский Союз — первую в мире атомную электростанцию; американцы создали первую в мире атомную подводную лодку, а мы — первый в мире атомный ледокол. И так во всем.

За исторически короткий период мы в целях безопасности в мире достигли военно-стратегического паритета с главным нашим соперником — США. Это служило надежным залогом мира на всей планете.

Думаю, что те процессы, которые происходят в последние годы, наглядно показывают даже людям с самыми затуманенными мозгами, что СССР — это было государство для народа. Выражаю надежду и уверенность в том, что все зависит от нас самих, всех народов мира, что мы еще способны и можем восстановить Союз государств, у которых главными ценностями были, есть и будут честность, порядочность, справедливость, гуманизм, взаимопомощь, выручка и дружба.

Пользуясь случаем, коммунисты Якутии поздравляют Артура Николаевича с 75-летием! Желаю ему и его близким и родным доброго здоровья на долгие годы, счастья, успехов и удачи!