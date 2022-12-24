Пенсионерку из Якутска «следователь» Галкин обманул на крупную сумму

В г. Якутске на мошенническую схему «Ваш родственник попал в ДТП» попалась 75-летняя пенсионерка. Вечером ей на домашний телефон позвонил мужчина и представился «следователем Галкиным». Он убедил пожилую женщину, что её дочь попала в аварию и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Более того, он сообщил, что именно она стала виновницей ДТП, где пострадала беременная девушка. Вскоре мужчина перезвонил на сотовый телефон и сказал, что потерпевшая сторона потребовала 800 000 рублей. Испуганная пенсионерка поверила ему на слово и по его инструкции передала подъехавшему курьеру наличными 800 000 рублей. Только после этого она позвонила своей дочери и узнала, что с ней всё в порядке.

Уважаемые якутяне, передайте своим пожилым родственникам: если вы получили подобный звонок, прежде всего, необходимо успокоиться и перезвонить родственнику о котором идет речь, либо обратитесь в полицию по телефону: 102 или 112. Ни в коем случае не переводите деньги, следуя инструкциям незнакомцев по телефону!