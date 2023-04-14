Павел Завальный: Сетевой комплекс Якутии находится в «не совсем удовлетворительном состоянии»

Вопросы законодательного обеспечения развития распределённой энергетики в изолированных и труднодоступных территориях обсудили в Якутске на круглом столе с участием главы Якутии Айсена Николаева и комитета Госдумы РФ по энергетике. В том числе был поднят вопрос комплексного плана реконструкции и повышения надёжности электросетевого хозяйства Якутии, реализация которого требует финансирования в размере 56 млрд рублей, сообщает ЯСИА.

Председатель комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный отметил, что сетевой комплекс Якутии находится «в не совсем удовлетворительном состоянии и требует больших инвестиций».

«Только через тарифные решения это сложно сделать, потому что они в первую очередь должны решать вопросы повышения эффективности выработки электроэнергии и тепла. Сегодня мы видим, что не везде правильно расставлены целеполагания и ответственность как на уровне субъекта, так и на уровне федеральных органов управления. Эти вопросы требуют серьёзной донастройки. Однозначно потребуется федеральное участие в проектах модернизации не только через тарифные решения, но и может быть через выделения денег из федерального бюджета на отдельные проекты, чтобы в перспективе получить эффективность и надёжность системы», — сказал он.

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что «Якутскэнерго» при поддержке правительства республики совместно с РусГидро разработали комплексный план реконструкции и повышения надёжности электросетевого хозяйства Якутии.

«На самом деле эти вопросы сегодня крайне важны. Так, количество аварий и инцидентов в электросетевом хозяйстве за первый квартал 2023 года повысилось в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом. Это очень тревожно. Мы видим, что снижение надёжности связано с устареванием в первую очередь сетевого хозяйства, построенного в 1970-х годах. Эта комплексная программа требует финансирования в 56 млрд рублей, из них сегодня источниками пока 12 млрд рублей обеспечено», — сказал Николаев.

Глава региона добавил, что перед РусГдиро стоит задача отработать с Минэнерго РФ, чтобы на уровне правительства страны рассмотреть возможности дополнительного финансирования энергетики для того, чтобы эта комплексная программа в течение пяти лет была полностью реализована.

«Это важнейшая задача, мы будем её постоянно мониторить. Надёжность энергетики в условиях Якутии — это не просто качество жизни, а во многом вопрос жизни людей. Недопустимо, чтобы из-за системных проблем электросетевого хозяйства мы ставили под угрозу здоровье наших граждан», — заключил глава республики.

Министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов сообщил, что в ходе круглого стола были затронуты все направления энергетики.

«Это и централизованное электроснабжение, объекты локальной генерации, распределённой генерации, в том числе атомной. Очень чётко обозначены вопросы, связанные с повышением надёжности энергоснабжения — это, прежде всего, реализация ремонтно-инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. Также не раз отмечалось, что Якутия является пионером в области реализации энергосервисных контрактов объектов малой генерации»,- сказал министр.

На текущий момент в республике уже реализовано шесть энергосервисных контрактов — это автоматизированные гибридные установки, работающие на традиционной дизельной генерации, возобновляемой энергетике и накопителе энергии для снижения дорогостоящего дизельного топлива. В рамках энергосервисных контрактов компанией «Сахаэнерго» должно быть реализовано ещё 66 таких проектов.