Отставка, о которой власти Якутии умолчали…

Речь идет о Марьяне МАРКОВОЙ, заместителе министра образования Якутии. Об ее отставке сообщает сегодня политик Виталий ОБЕДИН в своем телеграм-канале ВО!

Первоисточник отметил, что обычно о кадровых назначениях сначала сообщается в соцсетях главы республики – ранее твиттер, сейчас телеграм. Но про эту отставку не сообщил персонально глава республики, нет об этом сообщения и на официальном сайте республики.

Между тем, Марьяна Маркова давно стала токсичной для власти республики. Чиновница судится с еженедельником «Якутск вечерний», который в свое время сообщил, что замминистра Якутии заплатила 600 тысяч рублей за престижное трудоустройство в Москве, но стала жертвой мошенников.

На официальном сайте министерства образования Якутии Марьяна Валерьевна все еще значится заместителем министра.

О кадровых перестановках в мэрии Якутска стало известно рано утром, когда еще шла ежедневная планерка. Впрочем, кадровые перестановки в правительстве Якутии тоже становятся известны очень быстро, практически в режиме реального времени. Их действительно сообщает из первых рук Айсен НИКОЛАЕВ в своих аккаунтах. Но не на этот раз, и это, конечно, выразительно. Понятно, что отставка замминистра, будь она даже трижды по собственному желанию, оформляется кадровым указом ил дархана. Как отметил ВО!, Марьяна Маркова является членом команды действующего главы, пользуется его доверием. Строка из трудовой биографии чиновницы — с 2013 по 2019 годы ей было доверено руководить Контрольно-ревизионным управлением Окружной администрации Якутска. Большую часть этого времени Якутском руководил как раз Айсен Николаев. В 2019-м он назначил Маркову замминистра образования, с поста которого она втихую отправлена в отставку.

СПРАВКА

Маркова Марьяна Валерьевна родилась в 1976 году в городе Якутске. В 1998 году окончила Якутский финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева, в 2001 году — Российский университет дружбы народов, в 2016 году — РАНХиГС при президенте РФ.

С 1997 года работала в структуре окружной администрации Якутска: начала трудовую деятельность в управлении образования, с 2009 года работала в комитете экономики, прогнозирования и ценообразования, с сентября 2011 года по май 2012 года занимала должность заместителя председателя комитета.

2012 — 2013 гг. — руководитель департамента по вопросам трудовых отношений министерства труда и социального развития РС(Я);

С 2013 года — руководитель Контрольно-ревизионного управления окружной администрации Якутска.

Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 1 августа 2019 года № 678 «О заместителе министра образования и науки Республики Саха (Якутия)» назначена заместителем министра образования и науки РС(Я). Курирует финансово-экономический блок.