Открытое письмо главе Якутии

РОО «Развитие парков и общественных пространств Республики Саха (Якутия)» опубликовало открытое письмо главе региона Айсену Николаеву.

Главе Республике Саха (Якутия)

А. С. Николаеву

Уважаемый Айсен Сергеевич!

Республиканская общественная организация «Развитие парков и общественных пространств Республики Саха (Якутия)», обращается к Вам с открытым письмом от имени предпринимателей, работающих в парке культуры и отдыха и на других площадках республики. В настоящий момент наша отрасль является наиболее пострадавшей. Мы — единственные, чья деятельность заморожена с весны 2020 года.

Только в Парке культуры и отдыха, на площади Комсомольской более двадцати представителей малого бизнеса, и более девяноста их сотрудников остались без работы, некоторые предприниматели вынуждены были зарегистрироваться как безработные, многие обанкротились. Вместе с ними убытки несет и муниципальное предприятие МАУ «Центр управления общественными пространствами».

Наше дружное профессиональное сообщество всегда ответственно относилось к нормам СанПина и Роспотребнадзора, указам Главы и всем требованиям надзорных органов, а также к требованиям руководства МАУ. В 2020 мы не осуществляли свою деятельность, несмотря на большое количество посетителей парка даже в период разгара первой волны пандемии. Парк культуры и отдыха по сути является практически единственным местом досуга жителей и гостей столицы на свежем воздухе в пешей доступности, что для многих в отсутствии альтернатив в виде дач и участков является определяющими факторами.

В преддверии сезона 2021 года нами были заключены договорные обязательства, наняты сотрудники, вложены средства в подготовку и профилактику оборудования, на подготовительном этапе в уборку снега и откачку талых вод, в покупку дополнительны расходных материалов, в средства индивидуальной защиты согласно требованиям и рекомендациям. По факту мы отработали девять дней мая, когда вышел указ о запрете работы аттракционов. Как законопослушные граждане мы вынуждены были прекратить работу.

Почти все коллективы предприятий парка или привиты или имеют антитела. Мы готовы соблюдать самые строгие предписания и соблюдать все меры по предотвращению распространения короновирусной инфекции, будь то частичная загруженность или обработка аттракционов после посетителей. Мы не медики, но мы образованные люди, и мы понимаем, что вероятность заразится на открытом воздухе в разы ниже, чем в помещениях. Тем не менее, работают кинотеатры и торговые центры, кафе и рестораны, Нордвей парк, батутный центр, работал ледовый городок и пр. Дети и подростки продолжают играть на детских площадках, без соблюдения какой-либо дистанции. Про многочисленные очереди в разных учреждениях вам, наверняка, известно…

Девять рабочих дней за два года убьют отрасль и разорят десятки предпринимателей по всей Республике, учитывая, что сезон длится в республике около четырех месяцев. Мы обращаемся к Вам, как к Главе региона, с просьбой разрешить нам работать с 1 июня 2021 года, надеясь на Ваше понимание проблем отрасли энтузиастов, которые делают детство наших детей чуть более радостным и счастливым.

Руководитель Р. В. Аммосов