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27.10.2026 04:47
чтение: 1 мин
Экономика

В Якутске ищут инвесторов для реставрации уникального деревянного здания авиаторов

В Якутии ищут инвесторов для восстановления объекта культурного наследия – бывшего штаба Якутской объединенной авиагруппы Гражданского воздушного флота СССР. Историческое здание на улице Гагарина, известное в народе как «Теремок», планируют вовлечь в коммерческий оборот, переделав под гостиницу, ресторан или другой объект.

 Здание было возведено в 1948 году по чертежам построек авиаперегоночной трассы «Аляска – Сибирь» (Алсиб) и первоначально выполняло функции гостиницы для летчиков. Затем в нем располагался штаб Якутского объединенного авиаотряда.

 Согласно результатам историко-культурной экспертизы, здание признано единственным сохранившимся в Якутске примером деревянной архитектуры тех лет. Снос объекта законодательно запрещен.

 Механизмы передачи «Теремка» бизнесу обсуждались на специальном совещании с участием Корпорации развития республики, профильных ведомств и администрации аэропорта. Потенциальным инвесторам предлагают использовать механизмы льготного кредитования. В рамках федеральных мер поддержки предприниматели могут получить займы на реставрацию памятников по ставке от 4 до 9% годовых.

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