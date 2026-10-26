В Национальном художественном музее Якутии открылась выставка современных художников из Республики Корея – событие, которое уже успело привлечь внимание не только ценителей искусства, но и широкой молодежной публики. Экспозиция международного проекта «К-ART: Декоративные медитации» собрала около сотни работ десяти корейских мастеров, представляющих разнообразие стилей и техник.

Организаторы задали по-настоящему праздничное настроение: продуманный свет делает экспозицию невероятно выразительной, а возможность лично пообщаться с авторами добавляет выставке живости.

Посетители выставки корейского современного искусства в Якутии делятся яркими впечатлениями. Они отмечают, что представленные работы очень своеобразны и необычны для местной публики – это искусство отличается разнообразием техник, материалов и подходов. Многие посетители признаются, что выставка настолько интересна, что они планируют вернуться ещё раз, чтобы внимательнее рассмотреть понравившиеся произведения.

Особое внимание уделяется тому, как по-разному развивается культура разных стран: корейские художники демонстрируют смелость, открытость миру и отсутствие рамок, что особенно ценно в наше время. Якутское изобразительное искусство так еще не заговорило… Заметно влияние европейской традиции, но при этом сохраняется национальная самобытность – яркие краски, мотивы природы (горы, цветы), элементы фольклора встречаются во многих картинах.

Отмечается, что сама инициатива проведения такой большой выставки на таком расстоянии, оделяющем страны, заслуживает уважения.

Многие делают вывод, что эта выставка не только расширяет художественный кругозор якутян, но и открывает Южную Корею «с другой стороны» – не только через популярные сериалы или косметику, но через глубокое культурное взаимодействие. Выставка оставляет ощущение свободы творчества и надежды на дальнейшее развитие международных художественных связей между странами и регионами.

https://rutube.ru/video/8b4adda9944cca03694e675837795cb7/?r=wd

Источник: Алексей Пудов

Фото: автора