Настоящие герои дня: Рискуя собой ради других

В Олёкминске с участием Росгвардии ликвидировано возгорание частного дома и эвакуированы пострадавшие

Накануне днем дежурный отдела вневедомственной охраны Росгвардии Олекминского района заметил возгорание жилого дома на улице Спасской г. Олекминска. Он незамедлительно связался с пожарной охраной и направил к месту происшествия наряд группы задержания ОВО для оказания необходимой помощи.

Сотрудники вневедомственной охраны прапорщик полиции Альберт Ларионов и младший сержант полиции Иван Люлин оказали содействие пожарным в ликвидации возгорания, а также помогли бригаде скорой медицинской помощи эвакуировать из опасной зоны пожилую женщину, получившую ожоги и травму ноги. После этого с участием росгвардейцев был транспортирован владелец дома в медицинское учреждение.

Для оказания дополнительной помощи был оперативно собран личный состав подразделения. Сотрудники Росгвардии приняли меры по недопущению распространения огня на прилегающую территорию, подготовили первичные средства пожаротушения и оказали содействие пожарным расчетам в развертывании пожарных рукавов. Особое внимание уделялось обеспечению безопасности расположенных поблизости строений.