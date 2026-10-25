В Бетюнском наслеге досрочные выборы
Сегодня в Амгинском улусе — день голосования на досрочных выборах депутатов наслежного Совета депутатов сельского поселения «Бетюнский наслег»
25 октября, ровно в 8:00 утра в соответствии с избирательным законодательством открылся под звуки Гимна России избирательный участок в селе Бетюн, где проводятся досрочные выборы депутатов наслежного Совета.
Количество избирателей, включенных в списки — 846 человек.
Выборы организует и проводит участковая избирательная комиссия №51 (председатель Алексеев Артур Михайлович).
Каждый избиратель получает один избирательный бюллетень по многомандатному избирательному округу.
В бюллетень включены имена 19 кандидатов.
Ход голосования поочередно контролируют наблюдатели, назначенные Общественной палатой Якутии.
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