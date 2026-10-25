Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

25.10.2026 10:14
чтение: 1 мин
Якутия

В Бетюнском наслеге досрочные выборы

Сегодня в Амгинском улусе — день голосования на досрочных выборах депутатов наслежного Совета  депутатов сельского поселения «Бетюнский наслег» 

25 октября, ровно в 8:00  утра в соответствии с избирательным законодательством открылся под звуки Гимна России избирательный участок в селе Бетюн, где проводятся досрочные выборы депутатов наслежного Совета. 

Количество избирателей, включенных в списки — 846 человек. 

Выборы организует и проводит  участковая избирательная комиссия №51 (председатель Алексеев Артур Михайлович). 

Каждый избиратель получает один избирательный бюллетень по многомандатному избирательному округу. 

В бюллетень включены имена 19 кандидатов. 

Ход голосования поочередно контролируют наблюдатели, назначенные Общественной палатой Якутии.

Читайте также:

Источник: ЦИК Якутии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное