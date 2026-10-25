В Бетюнском наслеге досрочные выборы

Сегодня в Амгинском улусе — день голосования на досрочных выборах депутатов наслежного Совета депутатов сельского поселения «Бетюнский наслег»

25 октября, ровно в 8:00 утра в соответствии с избирательным законодательством открылся под звуки Гимна России избирательный участок в селе Бетюн, где проводятся досрочные выборы депутатов наслежного Совета.

Количество избирателей, включенных в списки — 846 человек.

Выборы организует и проводит участковая избирательная комиссия №51 (председатель Алексеев Артур Михайлович).

Каждый избиратель получает один избирательный бюллетень по многомандатному избирательному округу.

В бюллетень включены имена 19 кандидатов.

Ход голосования поочередно контролируют наблюдатели, назначенные Общественной палатой Якутии.