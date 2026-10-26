Обратите, пожалуйста, внимание на дворников ДП-1 и Ил Тумэна!
Дворников Ил Тумэна попросили не нарушать закон о тишине
Читатель «Эхо столицы» пожаловался в нашем канале на громкий шум от воздуходувок, которыми убирают территорию ДП-1 и Ил Тумэна. На это ответил муниципальный центр управления Якутска.
Обращение читателя:
– Уважаемый Дмитрий Садовников! Обратите, пожалуйста, внимание на дворников ДП-1 и Ил Тумэна. Имеют ли они право работать орущими воздуходувками с 7.00? Закон о тишине работает у нас в городе? Во всех цивилизованных городах запрещают использовать такое оборудование в жилой зоне, а у нас все по-простому, по-деревенски. От этого шума у нас даже кошка чувствует беспокойство, не говоря уже о детях и пожилых людях. Запретите, пожалуйста, этим дворникам использовать оборудование, не предназначенное для уборки в жилой зоне.
Ответ МЦУ Якутска:
– Здравствуйте! Проведена беседа с работниками Ил Тумэна о соблюдении закона тишины по РС (Я).
Напомним, сейчас правила о тишине регламентируются КоАП РС(Я), также на днях был принят в первом чтении отдельный закон.
Помимо нарушения тишины с 7:00 утра, использование воздуходувок для уборки в жилых зонах — это нарушение нескольких федеральных санитарных норм.
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