Магия цифр: МегаФон назвал популярные комбинации красивых номеров

На Дальнем Востоке популярны красивые номера с цифрами семь и девять

Аналитики МегаФона выяснили предпочтения жителей Дальнего Востока при выборе красивых номеров. С начала года самыми востребованными цифрами стали семёрки и девятки – на каждый из них приходится по 14% популярных комбинаций. Далее в рейтинге идут ноль и девять (13% и 12% соответственно). В структуре спроса лидерство удерживают «бронзовые» и «серебряные» номера.

Основными покупателями красивых номеров стала возрастная группа 31–45 лет, совершающая почти 40% всех покупок. За ними следуют категории 45-54 лет (21%) и 25–34 лет (18%). Мужчины чаще занимаются подбором уникальных комбинаций, составляя 65% от общего числа покупателей, тогда как на женщин приходится лишь 35%.

В сегменте ВИП-номеров чаще всего покупателями становятся жители Москвы и Санкт-Петербурга — на них приходится 49% от объема продаж в этой категории. За уникальные номера россияне готовы заплатить более одного миллиона рублей. На Дальнем Востоке самым дорогим ВИП-номером стала комбинация цифр стоимостью более полумиллиона рублей.

«Мы видим, что для наших клиентов процесс выбора номера — не просто техническая процедура, а способ самовыражения. 34% пользователей, подбирающих красивое сочетание цифр, сразу вводят любимую комбинацию или прицельно ищут именно ту, которая будет легко запоминаться. Всё чаще россияне воспринимают свой телефонный номер как часть личного бренда и инструмент для построения доверия с окружающими. Мы готовы предложить решения и варианты, которые помогут найти тот самый уникальный код, отражающий их индивидуальность», — отмечает коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.