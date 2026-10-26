Ежедневный гороскоп на вторник 27 октября 2026 года

Чудесного вторника

гороскоп на вторник 27 октября

Предупреждение Луны

Гороскоп на 27 октября 2026: 17, 18 лунный день. Убывающая Луна. Воздержитесь от покупок (кроме продуктов и топлива) и важных решений с 17:15 до 04:30 по московскому времени (до 04:30 28 октября). После этого Луна перейдёт из Тельца в Близнецы.

Овен

21 марта – 19 апреля

Предупреждение Луны затрагивает ваш финансовый сектор, поэтому будьте осторожны с соблазном что-то купить. До окончания периода ограничьтесь тратами на продукты и бензин.

Телец

20 апреля – 20 мая

День может показаться расслабленным и нерешительным, поскольку предупреждение Луны действует в вашем знаке. Это хорошо для творчества и лёгкого общения, но плохое время для практичных финансовых решений.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Обычно стоит доверять интуиции, но сегодня она может подвести. Сохраняйте внимательность: возможны задержки и нелепые ошибки на работе. Отложите покупки и важные решения до окончания периода.

Рак

21 июня – 22 июля

Прекрасный день для общения с друзьями и группами по интересам. Вам понравятся прогулки с детьми и спортивные мероприятия. У многих может появиться бывший партнёр — это может быть как приятно, так и тревожно.

Лев

23 июля – 22 августа

Вы по-прежнему на виду, и люди замечают вас больше обычного. Но предупреждение Луны находится в верхней части вашей карты: неудачные решения могут стать публичными. Подождите с важными действиями.

Дева

23 августа – 22 сентября

Отличный день, чтобы исследовать surroundings: побудьте туристом в своём городе, узнайте что-то новое, побывайте там, где ещё не были. Общайтесь с соседями и людьми из других культур. Но не совершайте покупок и не принимайте важных решений.

Весы

23 сентября – 22 октября

Сложный день: предупреждение Луны затрагивает общую собственность, налоги, долги, наследство и страховые вопросы. Изучите документы, но не предпринимайте действий в финансовых переговорах.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Разговоры с партнёром, супругом или близкими друзьями могут пройти «мимо»: возможны смешанные сигналы и недопонимание. Главное — не вызывайтесь добровольцем и не соглашайтесь на что-либо важное.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Приятна встреча со старыми друзьями и группами из прошлого. Однако в работе и повседневных делах эффективность снизится. Соберите информацию и подготовьтесь, но не действуйте.

Козерог

22 декабря – 19 января

Чудесный творческий день. Художники могут продуктивно работать, а всем остальным понравятся искусство, общение, дети и спортивные события. Получайте удовольствие.

Водолей

20 января – 18 февраля

Лучше всего сегодня побыть дома и не привлекать лишнего внимания. Не вызывайтесь помогать по семейным делам и не соглашайтесь на важные предложения. Просто отдохните.

Рыбы

19 февраля – 20 марта

Вам захочется общаться, делиться идеями, учить или убеждать других. Но большая часть дня проходит под предупреждением Луны: не берите на себя обязательства, о которых позже пожалеете.

Если сегодня ваш день рождения

Актёр Николай Караченцов (1944–2018) и саксофонист Игорь Бутман (1961) родились в этот день. Вы обладаете богатым воображением, склонны к причудам, но при этом рациональны и практичны. Вы выражаете себя сразу и страстно.

Этот год обещает быть более спокойным: восстановите силы, уделите внимание деловым и личным отношениям и держитесь рядом с добрыми, надёжными людьми.

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