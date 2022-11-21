Объявляется сбор историй тружеников тыла и детей войны Якутска

15 ноября 2022 г. стал знаменательным днем для жителей столицы Республики Саха (Якутия) – днем присвоения городу Якутску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин о присвоении 9 российским городам, в число которых вошел Якутск, почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. явилась для Якутии, как и для всей страны, тяжелым испытанием. За много тысяч километров от линии фронта люди жили с одной мыслью приблизить Победу.

Вклад простых мирных жителей, работающих в тылу неоценим. Днями и ночами они самоотверженно трудились, чтобы снабдить всем необходимым передовую. Трудящиеся отдавали все силы ради Родины. Они не меньше заслуживают уважения и памяти, поэтому мы должны помнить о тех женщинах, детях, стариках, которые внесли огромный вклад.

С 21 ноября 2022 года Управление общественных связей и молодежной политики Окружной администрации города Якутска объявляет старт акции «Истории тружеников тыла и детей войны города Якутска».

Участники присылают истории собственной семьи, родственников, знакомых в текстовом формате на электронный адрес umisp.ykt@mail.ru с пометкой «История тыла» (на якутском и русском языках, укажите ФИО автора, контактный номер, адрес электронный почты). Лучшие из которых станут частью рубрики в газете «Эхо столицы» и будут опубликованы на странице сайта Окружной администрации города Якутска.

По всем вопросам обращаться по номеру 40-88-46.