Общественность Мегино-Кангаласского улуса занервничала

Неожиданный поворот на выборах главы Мегино-Кангаласского улуса не прошел незамеченным. Общественность занервничала. Вернее, занервничала та ее часть, которая считается подконтрольной главе улуса. Административный ресурс в действии?

SakhaLife сообщал, что на сентябрьских выборах главы Мегино-Кангаласского улуса намерены баллотироваться два основных кандидата – первый заместитель главы улуса Семен ПОТАПОВ и глава села Майя Дмитрий ТИХОНОВ. При этом, Потапов считается протеже действующего главы улуса Николая СТАРОСТИНА. Логично было предположить, что в пользу протеже рано или поздно будет задействован административный ресурс улусного масштаба.

Но что-то пошло не так. И 23 мая в народ по ватсапу был вброшен ролик, на котором добрая половина глав наслегов Мегино-Кангаласского района высказывается в поддержку Дмитрия Тихонова на грядущих выборах. К тому же, в ролике мелькнул депутат Ил Тумэна Андрей НАХОДКИН. До того, как быть избранным народным депутатом, Андрей Михайлович возглавлял Совет депутатов Мегино-Кангаласского улуса, а еще до этого работал заместителем главы Мегино-Кангаласского улуса.

И тут часть общественности занервничала не на шутку. Сегодня, 30 мая ИГ «В Якутии.ру» опубликовала обращение на якутском языке к спикеру Ил Тумэна Алексею ЕРЕМЕЕВУ, в котором семь подписантов пожаловались на своего депутата, мол, как он смеет высказывать свою позицию и вносить раскол в общество. Семь подписантов высказали спикеру Еремееву недовольство своим депутатом Находкиным и выразили надежду, что к нарушителю спокойствия будут приняты правильные меры.

Обращение подписали:

председатель улусного женсовета Е.Н. ИВАНОВА

председатель улусного Совета ветеранов М.М. МАКСИМОВА

председатель улусного общества инвалидов Т.Н. ПЕРМЯКОВА

руководитель улусного филиала ГУП ЖКХ РС (Я) И.Э. ЯКОВЛЕВ

руководитель филиала «Сахатранснефтегаз» А.Н. ФЕДОРОВА

руководитель МУП «Чууйэ» С.А. КИРИЛЛИН

руководитель ООО «Хорообут» В.А. КОЛОСОВ.

В затруднительном положении оказался спикер Еремеев. Ведь в демократическом обществе спикеру не принято затыкать рот свободному депутату. А какой-никакой ответ избирателям направить надо.

Публикуем Обращение полностью.

Саха Республикатын «Ил Түмэн» Государственнай мунньах бэрэссэдээтэлигэр Еремеев А.И.

Убаастабыллаах Алексей Ильич!

Мэҥэ Хаҥалас улууһа Сахабыт сирин биир бөдөҥ тыа хаһаайыстыбатын, араас омук эйэлээхтик олорор улууһа буолар. Улуус олохтоохторо Республика салалтата ыытар улэтин сунньун өйүүрбүтүн биллэрэн бары ыытыллар тэрээьиннэргэ көхтөөхтүк кыттабыт. Быйыл күһүн улууспутугар 19 нэһилиэк баһылыгар, 28 нэһилиэк бэрэстэбиитэллээх уорганыгар депутаттары уонна улууспут баһылыгын талар быыбардара ыытыллыахтара.

Бүгүҥҥү күҥҥэ “Биир Ньыгыл Россия” политическай партия быыбардар иннилэринэ кандидаттары быһаарар барыллаан куоластааһын тэрээһинэ саҕаланна. Быйылгы оройуон баһылыгын 2021 сыллаҕы үлэтин отчуоттуур мунньахтарыгар баһылыкпыт Н.П. Старостин, аныгыс быыбарга кандидатуратын туруорумматын, саҕаламмыт үлэ салҕанан барыахтааҕын, түмсүү уонна сомоҕо сүрүн күүс буоларын, туһунан эппитин нэһилиэнньэ долгуйа ылыммыта. Улуус дьоно – сэргэтэ “Ил–Түмэн” депутаттарыгар кэнники сылларга олус табыллан, бииргэ үлэлииргэ ылынан, кинилэр тула түмсэн кэллибит. Ол курдук, саха омук киэн туттар уолаттара Филипп Охлопков, Георгий Артемьев, Владимир Кычкин, Александр Романов курдук чулуу дьоммут улуус дьоно түмсүүлээх буолалларыгар, кинилэр интириэстэрин туруорсарга, көмүскэһэргэ билиилэрин, үлэлэрин – хамнастарын анаан кэлбиттэрэ. Ааспыт 2018 сыллаах депутаттары талар быыбарга биир мандааттаах уокуруктан А.М. Находкины оройуон баһылыга, улуус дьоно бары өйөөммүт, киниэхэ куоласпытын биэрэн депутат оҥорон турабыт.

Аҕыйах хонуктааҕыта социальнай ситимнэргэ депутаппыт, Тихонов Д.И. кандидатуратын быһаччы өйүүрүн, кини этиитигэр холбоһон быыбардааччылары ыҥырарын, көрөн – истэн улуус уонна республика араас муннугар олорор биир дойдулаахтарбыт соһуйбуттарын, өйдөммөт балаһыанньа үөскээбитин суруйаллар, этинэллэр. Бу быһыыны биһиги, улууһу хайытыы, норуот интириэһин буолбакка бэйэ иннин көрүнүү курдук сыаналыыбыт уонна бу этиигэ элбэх киһи кыттыһыаҕа, диэн саныыбыт. Сахабыт сирин Государственнай мунньаҕар тыа сирин уонна аграрнай политикатын бастайааннай кэмитиэтин салайааччыта, тыа сирин олохтоохторун ортолоругар хайдыһыыны таһааран, онтон ас-таҥас кэтэһэрэ олох сыыһа быһыы!

Убаастабыллаах Алексей Ильич, итинтэн сиэттэрэн, улууспутун араас кэмҥэ салайбыт убайдарбыт, эдьиийдэрбит, киэн туттар дьоммут “түмсүүлээх буолун!”- диэн этиилэрин мэктиэлээн хаалларбыттарын умнуо суохтаахпыт уонна өрө тутуохтаахпыт! Дойду билиҥҥи балаһыанньатын учуоттаан норуот түмсүөхтээх кэмигэр, дьон санаатын буккуйан дьону уодьуганныыр дьон салалта өттүттэн суох буолуохтаахтар. Бу созывка депутат Находкин А.М. үлэтиттэн астыммаппытын аһаҕастык биллэрэбит уонна сөптөөх дьаһаллар ылыллыахтара диэн, бигэ эрэнэбит.

Улуус дьахталларын сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ Е.Н.Иванова,

Улуус ветераннарын сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ М.М.Максимова,

Улуус инбэлииттэрин уопсастыбатын бэрэссэдээтэлэ Т.Н.Пермякова.

Улуустаа5ы ДьУоКХ Мэҥэ Хаҥаластааҕы филиалын салайааччыта И.Э.Яковлев,

«Сахатранснефтегаз» Мэҥэ Хаҥаластааҕы филиалын салайааччыта А.Н.Федорова,

“Чүүйэ” МУТ тыа хаһаайыстыбатын тэрилтэтин салайааччыта С.А.Кириллин,

“Хорообут” ХЭТ салайааччы В.А.Колосов».

Тем самым, часть общественности Мегино-Кангаласского улуса дала понять, что готова осудить каждого, кто посмеет открыто высказать свою позицию, не совпадающую с официальной? Усиливается градус на выборах главы Мегино-Кангаласского улуса.

СПРАВКА

Находкин Андрей Михайлович

Мегино-Кангаласский одномандатный избирательный округ №24

Дата рождения: 23 сентября 1971 года

Место рождения: с. Матта, Мегино-Кангаласского района Якутской АССР

Образование: высшее

Специальность: якутский язык и литература, государственное и муниципальное управление

Место работы: председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по селу и аграрной политике

Членство в депутатских объединениях:

Член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Биографическая справка:

Образование:

1995 — Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, квалификация «Филолог. Преподаватель якутского языка и литературы»;

2014 — Дальневосточная академия государственной службы, квалификация «менеджер».

Трудовая деятельность:

1990-1995 гг. — учитель якутского языка и литературы, организатор по внеклассной и внешкольной работе Бэдиминской средней школы Мегино-Кангаласского района;

1995-1996 гг. — организатор по внеклассной и внешкольной работе Батаринской средней школы Мегино-Кангаласского улуса (района);

1996-1999 гг. — директор Мельжексинской неполной средней школы Мегино-Кангаласского улуса (района);

1999-2003 гг. — директор Павловской средней школы Мегино-Кангаласского улуса (района);

2003-2008 гг. — заместитель главы по социальным вопросам Администрации МО «Мегино-Кангаласский улус (район)»;

2008- по сентябрь 2018 гг. — Председатель районного Совета муниципального района «Мегино-Кангаласский район»;

С 25.09.2018 г. — председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по селу и аграрной политике.

Награды и звания:

Отличник образования РС(Я). Награжден медалью им. Главного родоначальника Якутской Степной Думы И.Е. Мигалкина «За личный вклад в становлении местного самоуправления в РС(Я)».

Законы, инициированные депутатом. Находкин Андрей Михайлович

2022

З 837-VI от 18.04.2022 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О наградах Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)»»

2021

З 605-VI от 07.04.2021 «О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Саха (Якутия) «О развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)»»

З 607-VI от 07.04.2021 «О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Саха (Якутия) «О табунном коневодстве»»

З 613-VI от 07.04.2021 «О внесении изменений в статью 2 Земельного кодекса Республики Саха (Якутия) и статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О табунном коневодстве»»

З 691-VI от 30.06.2021 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О физической культуре и спорте в Республике Саха (Якутия)»»

З 677-VI от 30.06.2021 «О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Саха (Якутия) «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Саха (Якутия)»»

2020

З 337-VI от 26.02.2020 «О внесении изменений в статью 11 Закона Республики Саха (Якутия) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов»»

З 339-VI от 27.02.2020 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О наградах Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)»»

2019

З № 227-VI от 19.06.2019 «О внесении изменения в статью 2.2 Закона РС(Я) «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в РС(Я)»»

З № 269-VI от 08.11.2019 «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О закреплении за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов местного значения»»