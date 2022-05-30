Общественность Мегино-Кангаласского улуса занервничала – II

SakhaLife перевел Обращение представителей общественности Мегино-Кангаласского улуса на русский язык. Теперь оно понятно всем и каждому.

Вы не поверите, но это Обращение свежее, датировано маем 2022 года. В сентябре предстоят выборы главы улуса. Считается, что заместителя главы администрации Мегино-Кангаласского улуса Семена ПОТАПОВА поддерживает районная власть. Главу села Майя Дмитрий ТИХОНОВА поддержали половина глав наслегов и депутат Ил Тумэна Андрей НАХОДКИН, о чем вышел ролик.

После этого спикеру Ил Тумэна поступило Обращение представителей общественности Мегино-Кангаласского улуса, которые осудили действия своего депутата. Оригинал Обращения опубликован в ИГ «В Якутии.ру», вышел со ссылкой на первоисточник и у нас. Сейчас редакция SakhaLife публикует перевод Обращения на русский язык.

Председателю Госсобрания Ил Тумэн Республики Саха (Якутия) Еремееву А.И.

Уважаемый Алексей Ильич!

Мегино-Кангаласский улус является одним из крупнейших сельскохозяйственных районов Якутии, где мирно проживают представители разных национальностей. Жители улуса поддерживают политику руководства республики, активно участвуют во всех мероприятиях. Этой осенью в 19 наслегах нашего улуса пройдут выборы главы, в 28 наслегах изберут депутатов в представительные органы.

На сегодняшний день перед выборами в политической партии «Единая Россия» началось предварительное голосование по отбору кандидатов. В отчете главы улуса по итогам работы за 2021 г. перед населением глава Н.П. Старостин заявил о том, что не будет участвовать в следующих выборах. Он отметил, что работу необходимо продолжить, добавил, что нужно всем сплотиться. Эту новость население восприняло с некоторым волнением.

Жителям улуса в какой-то степени везло на депутатов Ил Тумэн, с населением была выработана совместная работа. Гордость якутского народа: Филипп Охлопков, Георгий Артемьев, Владимир Кычкин, Александр Романов сплотили вокруг себя местных жителей, всегда отстаивали и защищали их интересы, посвятили этому свою работу.

На выборах 2018 г., когда избирались депутаты по одномандатному округу, глава улуса и население поддержали и проголосовали за А.М. Находкина, благодаря этому он стал депутатом.

Несколько дней назад в социальных сетях распространилась информация о том, что наш депутат поддерживает кандидатуру Д.И. Тихонова. Он также призвал земляков поддержать его.

Таким образом, среди избирателей и всего населения Мегино-Кангаласского улуса сложилась весьма неожиданная и непонятная ситуация. Об этом они высказываются в соцсетях.

Сложившуюся обстановку мы называем расколом улуса, расцениваем как превозношение своих интересов выше интересов народа. Думаем, к этому предложению присоединятся многие.

Председатель постоянного комитета Госсобрания Ил Тумэн РС (Я) по селу и аграрной политике А.М. Находкин допустил раскол среди сельчан и это неправильно!

Уважаемый Алексей Ильич, мы хотим напомнить напутственные слова руководителей нашего улуса, возглавлявших местную администрацию в разные годы. Они все подчеркивали, что нужно проявить сплоченность, на сегодняшний день мы не должны забывать об этом.

Тем более учитывая текущую военную ситуацию, народу предстоит объединить свои усилия и люди, которые подрывают это, должны уйти с руководящих должностей.

Мы открыто заявляем, что в этом созыве не довольны работой депутата А.М. Находкина и выражаем надежду, что будут приняты соответствующие меры.

Председатель улусного совета женщин Е.Н. Иванова

Председатель улусного совета ветеранов М.М. Максимова

Председатель улусного общества инвалидов Т.Н. Пермякова

Руководитель филиала ГУП ЖКХ РС (Я) в Мегино-Кангаласском улусе И.Э. Яковлев

Руководитель филиала АО «Сахатранснефтегаз» в Мегино-Кангаласском улусе А.Н. Федорова

Руководитель сельскохозяйственного МУП “Чүүйэ” С.А.Кириллин

Руководитель ООО “Хорообут” В.А.Колосов