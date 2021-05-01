Обращение представителей общественности Якутии

Ил Дархану Республики Саха (Якутия) Николаеву Айсену Сергеевичу

Председателю Правительства РС(Я) Тарасенко Андрею Владимировичу

Председателю Ил Түмэн Гоголеву Петру Васильевичу

Мы, жители столицы и улусов Якутии, представители различных общественных организаций, обращаемся к руководству Республики Саха (Якутия) со следующими конкретными предложениями:

1. В 2022 году наша республика отметит 100-летие основания государственности Якутии. Эта славная знаменательная дата утверждена Указом Президента РФ В.В. Путина от 07.04.2014 г.

Запланированы различные юбилейные мероприятия, утверждена эмблема столетнего юбилея.

Но в планы такого значимого события не включены очень дельные и необходимые предложения общественности. К примеру, известные деятели республики, члены Академии Духовности РС(Я) в свое время внесли руководству республики предложение о переименовании центральной площади столицы в Площадь Республики.

Позже было предварительно согласовано следующее конструктивное решение: условно разделить площадь на две части – одна сторона проспекта Ленина с памятником вождю революции сохраняет свое историческое название. А центральная часть площади переименуется в Площадь Республики. Также была запланирована реконструкция этой части площади.

Но окончательное решение по разным причинам было затянуто. Теперь же в связи с приближающимся 100-летним юбилеем республики настало время принять поистине историческое решение.

2. Также на страницах газеты «Кыым» известным историком-краеведом, членом Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, заместителем председателя совета ЯРО ВООПИиК П.П. Петровым поднят очень актуальный вопрос сооружения посвященного этой знаменательной дате монумента – символа государственности Якутии, с воплощением в нем образов легендарного Эллэя, Тыгына, Маһары Бозекова, Софрона Сыранова, Сэһэнэ Аржакова и других выдающихся деятелей, наших земляков, исторических личностей, способствовавших появлению и становлению государственности республики. Якутяне встретили данное предложение с большим воодушевлением и одобрением («В Якутии нет символа к 100 летию республики», член Союза писателей А.Амбросьев).

Полностью поддерживая эти значимые инициативы, вносим на рассмотрение Ил Дархана, правительства Государственного Собрания Ил Түмэн РС( Я) данные предложения. Надеемся на поддержку и принятие конкретных мер.

С уважением, представители общественности:

1. Айыл Дьулурха председатель РОД «Сир», председатель РЭД «Защитим реку Лена», член Экологического Совета при Главе РС, сопредседатель движения «Защитим Природу Якутии», член Правления «Конгресс народа Саха»

2. Алексеева Зоя Владимировна, общественник

3. Антипина Дарья Константиновна, к.б.н., зам.пред. РОД «СИР»

4. Барашкова Лариса Игнатьевна — Күн Чөмчүүк, отличник образования РС, краевед, Чурапчинский улус

5. Белоногова Екатерина Григорьевна, участник Конгресса 3-го созыва, отличник культуры ССРС, ветеран Профсоюза Якутии, Среднеколымский улус

6. Бигэ Өрөкүй Бааһынай уола, лидер Нюрбинского отдела движения «Ийэ тыл», советник Конгресса Саха Омук 3-го созыва

7. Борисов Владимир Николаевич, член общественной организации «Тура күүс»

8. Бурцев Иван Семенович, отличник охраны Природы, эколог

9. Винокурова Ульяна Алексеевна, народный депутат нескольких созывов, член Общественной Палаты РС, профессор АГИКИ, доктор соц.наук

10. Габышева Мария Николаевна, отличник культуры

11. Голомарева Елена Христофоровна, координатор партийного проекта партии «Единая Россия» «Историческая память», нар.депутат 4, 5, 6 созывов ГС(ИТ) РС, «Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный работник образования Республики Саха»

12. Григорьев Святослав Павлович, деятель культуры, общественник

13. Дорофеев Аркадий Максимович — Улдьаа Харалы, член Союза Писателей, Союза Журналистов РФ

14. Егоров Василий Назарович — Тумарча, народный писатель РС, лауреат Государственной премии им. А. Е. Кулаковского

15. Жураковский Александр Витальевич, председатель республиканского экологического движения «Защитим природу Якутии»

16. Колосов Илья Семенович, историк, краевед

17. Коротов Владислав Петрович, журналист, общественный эколог

18. Кузьмин Григорий Макарович, член общества «Саха Аймах» г.Нерюнгри, алгысчыт

19. Кузьмина Евдокия Антоновна, отличник здравоохранения, народная мастерица, Чурапчинский улус

20. Луковцев Валерий Николаевич, заслуженный работник культуры РС(Я)

21. Максимова Марияна Ефремовна, общественник, «Союз независимых экологов»

22. Неустроева Евдокия Семеновна, член СЖ РФ, отличник печати РС

23. Никитина Екатерина Семеновна, председатель Городского Собрания депутатов Якутска, зам.пред Ил Түмэн 3-го созыва, зав.кафедрой СВФУ

24. Осипов Дьулустаан Русланович, МИК «Тобул»

25. Таас Күннэй Уран кыыһа, общественник

26. Петров Пантелеймон Пантелеймонович, к.и.н., краевед

27. Петрова Луиза Николаевна — Этигэн Ыра, администратор лит. лаборатории «Сайар Сарыал» при ГБУ РС «Институт геокультурного развития» Министерства культуры и духовного развития РС, Вилюйский улус

28. Попов Игорь Васильевич, лидер движения «Ураанхай»

29. Саргыдаева Ольга Николаевна, депутат Якутской городской Думы

30. Старостина Акулина Даниловна — Сайсары, член Регионального Союза прозаиков и поэтов РС, Нюрбинский улус

31. Федоров Владимир Николаевич, народный писатель РС, лауреат Большой премии России и Государственной премии РС им. П. А. Ойунского

32. Федоров Дмитрий Николаевич — Оһуохай Уола, Чурапчинский улус

33. Федоров Павел Петрович — Сомоҕо, член Союза писателей и журналистов РФ, заслуженный работник культуры РС

34. Шеломова Александра Николаевна, отличник образования РС, Чурапчинский улус

35. Ымычанов Афанасий Борисович, Сунтарский улус

30 апреля 2021 г.