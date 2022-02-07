О театрах и спектаклях как об ориентирах современной национальной культуры
Какой путь пройден профессиональным театральным искусством Якутии? Попытаемся зафиксировать лишь общие тенденции. Являясь усилием многих, театральное искусство прошло период от театра тонкой якутской психологии А. Софронова-Алампы, Д. Большева, А. Глебова, Н. Слепцова, Ф. Потапова, В. Фомина к символическому театру А. Борисова и метафизическому театру Ю. Макарова. Концептуально и содержательно оформляется Театр Олонхо. Собственный стиль сформировали режиссер С. Потапов, Р. Тараховский. Зреет новая плеяда якутской театральной режиссуры.
Эпоха с XX по XXI век явилась затянувшимся обретением идеала Просвещения, понимаемого как состояние «мыслить самостоятельно». Такое состояние стало на рубеже нового тысячелетия фактором воспроизводства национальной памяти, в которой помнятся поступки, личности и их действия. Здесь нет апеллирования к идеологическим причинам. Только к метафизическим основаниям действий. Саха театр смог пропустить все это через себя.
В советские времена национальные философы Якутии, например, Авксентий Егорович Мординов, чей памятник волею судьбы оказался ближе всех к строящемуся Арктическому Центру Эпоса и Искусств, обрисовывал ситуацию свободного и всестороннего развития национальных культур как основы «развития социалистической культуры многонационального советского государства в противоположность упадку и деградации, которые составляют закон развития культуры капиталистического общества». Без идеологических клише единство многонациональной культуры России нам представляется в органически освоенном модерне, что означает, освоенном на собственных этнокультурных основаниях. Это условие становится их источником саморазвития, формирования единого культурного пространства России, когда каждая культура дополняет и обогащает ее. В содержательном аспекте, устойчивость раскрывается региональными Программами культурного строительства, выявляющих эффект синергии многонациональности за счет выдвижения надэтнических идей культурного совершенствования, Программами этнокультурной модернизации; продуцированием в рамках указанных Программ новых креативных культурных продуктов; востребованностью этнокультур Севера-востока России мировой культурой; производством массовых товаров культуры, брендированных культурным топосом северного региона.
Сегодня в якутской культуре происходит активное освоение модерна и через это проясняются преимущества родной культуры. Этномодерн выразил способность оперирования символическим, раскрыл для саха возможность творить культуру, даже в чужеродной эстетике. Это и стало критерием освоенности модерна. Этномодерн стал вариантом социокультурной модернизации посредством искусства.
И здесь ренессансность якутской культуры выражена в умении распаковать и сделать духовно и материально полезным этносимволический капитал в современных условиях.
В театральном мире Якутии, «борисовская лодка» стала путеводной «птицей» и одновременно олицетворяла культуру Республики Саха (Якутия), культуру многоликой России, которая попала в водоворот разных потоков, океан страстей и хаос мировых течений. Как сохранить порядок жизни обитателям лодки, не растерять ее груз и выбраться из водоворотов? Единственным выжившим на театральной лодке Андрея Борисова по произведению Ч. Айтматова «Пегий пес бегущий краем моря» стал мальчик, рано ступивший на стезю взрослого мужчины-добытчика. Он вынес все наставления старших и ,главное, способность находить верный путь, следя за направлением полета птицы. Птица служила путеводной нитью в мире хаоса.
Саха удался этот трип в период смены эпох − от домодерна к модерну. Они следили за символическим полетом «птицы театра», сделав ставку на национальную культуру − театр, а сегодня кинематограф. Мальчик возвратился Домой, и не с пустыми руками − своей именной песней — Театром Олонхо, Арктическим институтом культуры и искусств, сегодня — якутским кино и Арктическим центром эпоса и искусств.
Везде, подобно античной эпохе, культура держится на трех столпах, рождающей нового человека из человека ветхого — Триумфе олимпийских игр, Театральной трагедии и вопрошании Саха, побеждающем в себе кентавра. Все это планомерно материализуется вокруг священного озера Сайсары.
А молодому поколению потенциальных зрителей театров республики, мы предлагаем посмотреть видеоверсию «диафильма», а современным языком —«видеокомикс» по вечному спектаклю Саха театра, который мы упомянули выше в нашем тексте.
Приятного просмотра!
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