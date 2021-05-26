Новый пост экс-замминистра Глушко. Удивитесь

Бывший вице-президент Якутии, а последний год — первый заместитель министра просвещения России Дмитрий ГЛУШКО назначен на новый пост.

Об отставке Глушко стало известно 18 мая, когда на занимаемый им пост распоряжением председателя правительства России Михаила МИШУСТИНА был назначен Александр БУГАЕВ.

Спустя неделю стала известна и судьба Глушко. Он назначен заместителем генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщает «Телеграм»-канал Минпросвещения «Большая перемена РФ».

Таким образом, первым замминистра просвещения России Глушко проработал один год.

СПРАВКА

Дмитрий Евгеньевич Глушко

Родился 5 мая 1975 года в Якутске. Окончил Педагогический институт Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова с квалификацией «социальный педагог» (2000), Российскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».

В 1994-2001 годах работал учителем в школах №26 и №24 Якутска. В 2001-2002 годах трудился в Межведомственной исполнительной дирекции по государственной поддержке движения за здоровый образ жизни в Республике Саха (Якутия). В 2002-2003 годах занимал пост главного специалиста Комитета по делам семьи и детства при президенте республики.

В 2003-2009 годах был первым заместителем министра по молодежной политике, затем в течение года был первым заместителем министра науки и профессионального образования республики. В 2010-2014 годах занимал должность вице-президента республики. В 2014-2016 годах был министром профессионального образования, подготовки и расстановки кадров республики.

С 2016 года — заместитель генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». В марте 2020 года назначен заместителем министра просвещения страны. 19 мая того же года стал первым заместителем министра.

Кандидат педагогических наук, тема диссертации — «Формирование у учащихся-подростков установочной системы на здравотворчество» (2003).