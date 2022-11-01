Новые автобусные маршруты появятся в Якутске

В этом году проводится большая научно-исследовательская работа со специализированной организацией с замером каждого маршрута автобуса, отслеживанием передвижения горожан и опросом населения, рассказал глава Якутска Евгений Григорьев, сообщает «Эхо столицы».

К концу года по результатам этой работы выйдет документ, который покажет, где и как установить новые маршруты автобусов. Это позволит создать равные условия для всех маршрутов, полностью обновить технику, обеспечить должный уровень оплаты водителям и качество выполнения графиков автобусов.

Евгений ГРИГОРЬЕВ:

— При моем желании, я конечно бы запустил автобусы во все уголки нашего города, но это так не работает: любой общественный транспорт должен быть обеспечен пассажиропотоком.

По результатам научной работы будет пересмотрена вся маршрутная карта города Якутска.

Новые маршруты будут формироваться постепенно со следующего года: в 2023 году истекают сроки по текущим договорам на маршруты. К автобусам и их подвижному составу будут предъявлены новые требования. Вместе с «Союз-Авто» и ЯПАК будет решаться главная задача – обеспечить комфортность системы общественного транспорта в городе Якутске: теплые остановки, новые автобусы и маршруты.